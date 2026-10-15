Yurt dışı yerleşik yatırımcılar geçen hafta 451,1 milyon dolarlık tahvil alırken, 248,2 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcıların tahvil işlemleri satıştan alıma döndü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt dışı yerleşik yatırımcıların geçen haftaki menkul kıymet işlemlerinde tahvil alımı öne çıktı. Yabancılar, söz konusu dönemde 451,1 milyon dolarlık tahvil alımı yaptı.

Bir önceki hafta 484,7 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleştiren yabancı yatırımcıların işlemleri, böylece satıştan alıma dönmüş oldu.

YABANCILAR HİSSE SATIŞINI ARTIRDI

Yabancı yatırımcılar geçen hafta hisse senedi tarafında ise satış gerçekleştirdi. TCMB verilerine göre, yurt dışı yerleşikler 248,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Bir önceki hafta yabancı yatırımcıların hisse senedi satış tutarı 189,9 milyon dolar olarak kaydedilmişti. Böylece hisse senedi satışları önceki haftaya kıyasla arttı.

Veriler, yabancı yatırımcıların geçen hafta tahvil piyasasında alıma yöneldiğini, hisse senedi piyasasında ise satışlarını sürdürdüğünü gösterdi.