Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 12 Ekim 2026 tarihinde "Kiralık Hesaplarla Mücadele Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi"ni yayımladı.

Rehberde, banka hesaplarının üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına ilişkin riskler ve finansal kuruluşların alabileceği önlemler ele alındı.

ARKADAŞINIZA HESABINIZI KULLANDIRMANIZ DA İNCELEME KONUSU OLABİLİR

MASAK'ın rehberine göre kiralık hesap kullanımı yalnızca para karşılığında hesap kiralanmasıyla sınırlı değil.

Arkadaşlık, akrabalık veya iş ilişkileri kapsamında bir kişinin hesabının başka biri tarafından kullanılması da işlemlerin niteliğine göre risk oluşturabiliyor.

Özellikle hesaba gelen paranın başka bir kişinin talimatıyla farklı hesaplara aktarılması, paranın kaynağının ve işlemin amacının bilinmemesi halinde şüpheli işlem değerlendirmesine konu olabiliyor.

Bu tür hesapların dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması gibi faaliyetlerde kullanılabildiği belirtiliyor.

BANKALAR HANGİ PARA TRANSFERLERİNİ İNCELEYEBİLİR?

Rehberde finansal kuruluşların dikkat etmesi gereken bazı işlem örüntülerine yer veriliyor.

Hesap sahibinin geliri veya mesleğiyle açıklanamayan yoğun para hareketleri

Çok sayıda ilgisiz kişiden gelen paranın kısa sürede başka hesaplara aktarılması

Hesapta sürekli düşük bakiye tutulması

Hesabın ağırlıklı olarak para toplama ve dağıtma amacıyla kullanılması

Birden fazla hesabın aynı cihaz veya internet bağlantısı üzerinden yönetilmesi

Bu göstergelerin bulunması halinde bankalar, para hareketlerinin kaynağı ve amacı hakkında hesap sahibinden açıklama isteyebiliyor.

MOBİL BANKACILIK ERİŞİMİ KISITLANABİLİR

Bir banka hesabının üçüncü kişiler tarafından kullanıldığına ilişkin güçlü belirtiler bulunması halinde çeşitli tedbirler uygulanabiliyor.

Bunlar arasında mobil ve internet bankacılığı erişiminin sınırlandırılması veya kapatılması, banka kartlarının kullanımının durdurulması ve para transfer limitlerinin düşürülmesi yer alıyor.

Riskin devam etmesi halinde yeni finansal ürün verilmemesi ve bağlantılı hesapların daha sık izlenmesi de söz konusu olabiliyor.

BANKA HESABI TAMAMEN KAPATILABİLİR Mİ?

Şüpheli işlemlere ilişkin risklerin giderilememesi veya hesabın fiilen başka kişiler tarafından yönetildiğinin anlaşılması halinde banka, müşteriyle olan iş ilişkisini sona erdirmeyi değerlendirebiliyor.

Ancak her şüpheli transfer, hesabın otomatik olarak kapatılması anlamına gelmiyor. Tedbirler işlemin niteliğine ve risk düzeyine göre belirleniyor.

MASAK'ın rehberinde yalnızca IBAN paylaşmanın veya başka bir kişiden para almanın tek başına suç ya da kiralık hesap kullanımı anlamına gelmediği de belirtiliyor.