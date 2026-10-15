Banka, daha önce aralık ayında son bulacağını öngördüğü sıkılaşma sürecine Mart 2027 dönemini de ekledi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre eylülde tüketici fiyatları aylık yüzde 0,6 artarken, yıllık enflasyon yüzde 3,4’ten yüzde 3,7’ye tırmandı.

Çekirdek enflasyon ise yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti. Özellikle benzin fiyatlarındaki yüzde 9,1’lik sıçrama ve enerji endeksindeki yüzde 5,2’lik artış enflasyonu yukarı taşıyan ana faktörler oldu.

UBS Global Wealth Management Ekonomisti Andrew Dubinsky, mal ve hizmet fiyatlarındaki eş zamanlı artışın enflasyonist baskıyı geneline yaydığını ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalmasını zorunlu kıldığını belirtti.

FED'İN FAİZ TAKVİMİNE İLİŞKİN ÖNGÖRÜLER

• 16 Eylül Kararı: Fed, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkarmıştı.

• Aralık Beklentisi: Banka, 8-9 Aralık toplantısında 25 baz puanlık ikinci bir artış öngörüyor.

• Mart 2027 Tahmini: Revize edilen senaryoya göre 2027'nin ilk çeyreğinde 25 baz puanlık üçüncü bir faiz artırımı bekleniyor.

Gelişmelerin iç piyasalardaki yansıması, özellikle ons altın ve dolar/TL kuru üzerinden gram altın fiyatları üzerinde hissedilmeye devam edecek. Piyasa aktörleri, 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek bir sonraki Fed toplantısından çıkacak mesajlara kilitlenmiş durumda.