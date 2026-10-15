Çalışma Bakanlığı raporunda, bir önceki haftaya ait ilk kez işsizlik maaşı başvurusu verisi 197 binden 198 bine yukarı yönlü revize edildi.

Piyasalardaki istihdam trendini daha net gösteren 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise aynı dönemde 250 artarak 198 bin 500 seviyesine ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık veriler, piyasa beklentileriyle tam bir uyum sergiledi.

DEVAM EDEN BAŞVURULARDA GERİLEME

Süregelen işsizlik maaşı başvurularında ise düşüş eğilimi gözlendi. 3 Ekim ile biten haftalık periyotta devam eden başvuruların sayısı, bir önceki haftaya göre 4 bin kişi azalarak 1 milyon 710 bine geriledi.

Açıklanan son veriler, ABD işgücü piyasasında kayda değer bir bozulma olmadığını ve istihdam piyasasının dirençli seyrini koruduğunu gösteriyor.