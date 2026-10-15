Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzin fiyatlarına litre başına 5 lira 65 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

ABD ile İran arasındaki olumlu gelişmeler, küresel petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İki ülke arasındaki tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentiler, Brent petrol fiyatlarının gerilemesine neden olurken, bu düşüşün akaryakıt pompalarına da yansıması bekleniyor.

BENZİNE İNİDİRM NE ZAMAN GELECEK

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 16 Ekim Cuma gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 5 lira 65 kuruş indirim yapılması bekleniyor. İndirimin gerçekleşmesi halinde benzin fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacak.

MOTORİN VE LPG FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Beklenen indirim yalnızca benzini kapsıyor. Motorin ve LPG grubunda ise şu aşamada herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Akaryakıt fiyatları; Brent petrolün seyri, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. İndirim beklentisinin pompaya yansımasıyla birlikte benzin fiyatlarının yeniden şekillenmesi bekleniyor.