Borsa İstanbul'da yılbaşından bu yana temettü verimiyle öne çıkan hisseler belli oldu. Listenin ilk sırasında yüzde 15,1 ile Doğuş Otomotiv (DOAS) yer alırken, Mackolik (MACKO) ve Halk GYO (HLGYO) onu takip etti. İşte yatırımcılarına temettü getirisi sağlayan 8 hisse ve verim oranları...

YILBAŞINDAN BU YANA EN YÜKSEK TEMETTÜ VERİMİ HANGİ HİSSEDE?

Paylaşılan verilere göre Doğuş Otomotiv (DOAS), yüzde 15,1'lik temettü verimiyle listenin ilk sırasında yer aldı.

Şirketi yüzde 11,9 ile Mackolik (MACKO) takip ederken, üçüncü sırada yüzde 8,83'lük oranla Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (HLGYO) bulunuyor.

Afyon Çimento (AFYON) ise yüzde 8,73'lük temettü verimiyle dördüncü sırada yer aldı.

EN ÇOK TEMETTÜ VEREN 8 HİSSE

Yılbaşından bugüne temettü verimi sıralamasında yer alan şirketler ve oranları şöyle;

Listenin beşinci sırasında yüzde 7,84 ile Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AVPGY) bulunuyor.

Onu yüzde 7,76 ile PC İletişim ve Medya Hizmetleri (PCILT), yüzde 7,53 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama (BRYAT) ve yüzde 7,43 ile İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN) takip ediyor.

TEMETTÜ VERİMİ YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Temettü verimi, yatırımcıların bir hisseye yaptıkları yatırım karşılığında elde ettikleri nakit kâr payını değerlendirmek için kullanılan önemli göstergelerden biri.

Ancak temettü veriminin yüksek olması, hissenin fiyatının yükseleceği veya ilerleyen dönemlerde aynı oranda kâr payı dağıtılacağı anlamına gelmiyor.

Şirketlerin kârlılıkları, nakit akışları, temettü politikaları ve hisse fiyatlarındaki değişimler gelecekteki temettü verimlerini etkileyebiliyor.

Bu nedenle temettü veriminin şirketlerin finansal performansıyla birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.