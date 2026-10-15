Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihalede en avantajlı teklifi vererek birinci sırada yer aldı. İhalenin baz bedeli 390 milyon 931 bin 876 TL olarak açıklandı.

Şirket tarafından 15 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, “İTM-563 REF. 154 kV Çukurca TM (Hakkâri) Yapımı Yapım İşi” ihalesine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre GESAN, söz konusu ihaleye katılarak en avantajlı fiyat teklifini sundu ve ihalede birinci oldu. İhalenin baz bedelinin 390.931.876 TL olduğu belirtildi.

PROJEDE EKİPMANLAR EUROPOWER ŞİRKETLERİNDEN TEMİN EDİLECEK

İhale kapsamında gerçekleştirilecek projede kullanılacak elektriksel ve elektromekaniksel ekipmanların tedarikine ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Buna göre akım ve gerilim transformatörleri, yüksek gerilim kesicileri ve ayırıcıları ile metal clad ekipmanları Europower Enerji A.Ş.’den temin edilecek. Projede kullanılacak güç transformatörlerinin tedariki ise Europower World Enerji A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek.

GESAN’ın söz konusu ihalede birinci olması, şirketin TEİAŞ projelerindeki faaliyetleri açısından önem taşıyor.

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