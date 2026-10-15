Yapı Kredi Yatırım’ın 15 Ekim 2026 tarihli hisse alım satım verileri belli oldu. Aracı kurumun işlem tablosuna göre PEKGY, TSPOR ve EUSLOV en fazla net alım yapılan hisseler arasında öne çıkarken, ISCTR, EXSHZV ve AGSOEV en fazla net satış yapılan varlıklar oldu.

Günlük işlem verilerinde Yapı Kredi Yatırım’ın net işlem hacmi 904 milyon 143 bin 349 lot olarak kaydedildi.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

15 Ekim 2026 tarihli verilere göre Yapı Kredi Yatırım’ın net lot bazında en fazla alım yaptığı ilk beş hisse ve varlık şöyle sıralandı:

Hisse kodu Net lot Oran (%) Maliyet PEKGY 10.607.297 7,48 1,171 TSPOR 10.524.397 7,42 0,821 EUSLOV 7.999.999 5,64 0,03 KTLEV 5.523.299 3,89 6,532 SASA 5.165.399 3,64 1,809 Diğer 102.035.086 71,93 —

Listede PEKGY 10,6 milyon lotu aşan net alımla ilk sırada yer aldı. TSPOR 10,5 milyon lotla ikinci, EUSLOV ise yaklaşık 8 milyon lotla üçüncü sırada bulundu.

KTLEV ve SASA da kurumun net alım yaptığı varlıklar arasında yer aldı.

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Aynı günün verilerinde en fazla net satış yapılan ilk beş hisse ve varlık ise şöyle sıralandı:

Hisse kodu Net lot Oran (%) Maliyet ISCTR -27.703.607 24,14 13,021 EXSHZV -9.212.594 8,03 0,05 AGSOEV -6.707.815 5,85 0,03 PAHOL -6.010.377 5,24 1,022 ICUGS -3.831.224 3,34 1,224 Diğer -61.288.749 53,41 —

Satış tarafında ISCTR, 27,7 milyon lotu aşan net satışla ilk sırada yer aldı. EXSHZV yaklaşık 9,2 milyon lotla ikinci, AGSOEV ise 6,7 milyon lotla üçüncü sırada bulundu.

PAHOL ve ICUGS da Yapı Kredi Yatırım’ın net satış yaptığı varlıklar arasında sıralandı.

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