Altının ons fiyatı, 5 bin 500 doların üzerindeki tarihi zirvesinden 4 bin dolar seviyelerine kadar gerilerken, yatırımcılar düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Dünyanın önde gelen yatırım fonlarının yöneticileri ise altın fiyatlarında orta ve uzun vadede yeni rekorların görülebileceğini öngörüyor.

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times'ın haberine göre, ocak ayında 5 bin 500 doların üzerinde tarihi zirvesini gören altın, bu seviyelerden önemli ölçüde gerilemesine rağmen tarihsel açıdan yüksek fiyatlardan işlem görmeye devam ediyor.

Financial Times tarafından düzenlenen Değerli Metaller Sempozyumu'nda konuşan fon yöneticileri ve madencilik sektörü temsilcileri, son fiyat düşüşünün kalıcı olmayabileceğini belirtti. Jeopolitik gerilimler, artan kamu borçları, finansal piyasalardaki belirsizlikler ve merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme eğilimi, altına yönelik talebi destekleyen temel unsurlar arasında gösterildi.

ALTIN FİYATLARINDA YENİ REKOR BEKLENTİSİ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışı beklentileri altın fiyatları üzerinde baskı oluştururken, sektör temsilcileri uzun vadeli yükseliş ihtimalini koruyor. Merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, artan kamu borçları ve küresel ölçekte devam eden jeopolitik belirsizliklerin fiyatları destekleyebileceği değerlendiriliyor.

Troy Asset Management fon yöneticisi Charlotte Yonge, altın fiyatlarının önümüzdeki 12 ila 18 ay içerisinde yeni bir tarihi zirveye ulaşacağını tahmin etti.

Aon Investments'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan sorumlu yatırım yöneticisi Paul Carne de altının önümüzdeki iki yıl içinde yeni rekor seviyeleri görebileceğini öngördü.

ALTINDA 4 BİN DOLAR SEVİYESİ DESTEK OLACAK MI?

Altın üreticisi Endeavour Mining'in Üst Yöneticisi (CEO) Ian Cockerill de küresel ekonomik koşulların altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürebileceğini ifade etti.

Karar'da yer alan habere göre Cockerill, 4 bin dolar seviyesinin kesin bir taban oluşturup oluşturmadığından emin olmadığını, ancak altının bir sonraki yükseliş hareketi öncesinde güçlü bir destek noktasına yaklaşmış olabileceğini belirtti.

Piyasalarda kısa vadeli faiz beklentileri ve fiyat hareketleri yakından takip edilirken, fon yöneticilerinin değerlendirmeleri altının orta ve uzun vadeli görünümüne ilişkin yükseliş beklentilerinin devam ettiğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte, yeni rekor tahminleri kesinlik taşımıyor ve altın fiyatları küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişebiliyor.

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