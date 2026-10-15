Borsa İstanbul’da 15 Ekim 2026 tarihli Bank of America (BofA) alım satım verileri belli oldu. Aracı kurumun işlem tablosuna göre ISCTR, AKBNK ve MARTI en fazla net alım yapılan hisseler arasında öne çıkarken, SASA, INFO ve PEKGY satış tarafında ilk sıralarda yer aldı.

Bank of America’nın işlem tablosunda net hacim 351 milyon 948 bin 13 lot olarak kaydedildi.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

15 Ekim 2026 tarihli verilere göre BofA’nın net lot bazında en fazla alım yaptığı ilk beş hisse şöyle sıralandı:

Hisse kodu Net lot Oran (%) Maliyet ISCTR 11.580.947 12,19 13,044 AKBNK 7.680.750 8,08 67,762 MARTI 6.179.112 6,50 1,729 ADESE 5.200.445 5,47 0,55 TSKB 3.333.680 3,51 9,798 Diğer 61.048.296 64,25 —

Alım listesinde Türkiye İş Bankası (ISCTR) 11,58 milyon lotla ilk sırada yer aldı. Akbank (AKBNK) 7,68 milyon lotla ikinci, MARTI ise 6,17 milyon lotu aşan net alımla üçüncü sırada bulundu.

ADESE ve TSKB de kurumun net alım yaptığı hisseler arasında yer aldı.

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

BofA’nın aynı tarihli işlem tablosunda en fazla net satış yapılan ilk beş hisse ise şöyle sıralandı:

Hisse kodu Net lot Oran (%) Maliyet SASA -22.358.567 14,00 1,793 INFO -10.891.929 6,82 1,27 PEKGY -6.854.713 4,29 1,273 BJKAS -6.500.385 4,07 1,437 BTCIM -6.174.570 3,86 1,917 Diğer -106.979.106 66,96 —

Satış tarafında SASA, 22,35 milyon lotu aşan net satışla ilk sırada yer aldı. INFO 10,89 milyon lotla ikinci, PEKGY ise 6,85 milyon lotla üçüncü sırada bulundu.

BJKAS ve BTCIM de BofA’nın net satış yaptığı hisseler arasında sıralandı.

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