Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, bilanço takvimi ve sessiz dönem uygulamasına ilişkin detaylar paylaşıldı.

TÜPRAŞ tarafından 15 Ekim 2026 tarihinde yapılan açıklamaya göre, şirketin 1 Ocak 2026 – 30 Eylül 2026 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 6 Kasım 2026 tarihinde kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

TÜPRAŞ’TA SESSİZ DÖNEM BAŞLADI MI?

Şirketin kurumsal politikaları kapsamında, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki haftalık süreçte sessiz dönem uygulaması yürütülecek.

Bu dönemde, kamuya daha önce açıklanmış bilgiler dışında şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmayacak. Ayrıca analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal duruma ilişkin toplantı talepleri kabul edilmeyecek ve bu konulardaki sorular yanıtlanmayacak.

TUPRS YATIRIMCILARI 6 KASIM’A ODAKLANDI

TÜPRAŞ’ın üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının 6 Kasım 2026’da açıklanması planlanırken, yatırımcılar şirketin bilançosunu takip edecek. Finansal raporların açıklanmasıyla birlikte şirketin yılın ilk dokuz aylık dönemindeki performansına ilişkin daha kapsamlı değerlendirme yapılabilecek.

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