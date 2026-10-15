Çakmak hakkında mal varlığına tedbir kararı uygulanırken yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.

Ağustos 2023’te Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürlüğü görevine atanan Taha Çakmak’ın istifası gündeme geldi. Çakmak hakkında alınan mal varlığına tedbir ve yurt dışına çıkış yasağı kararları da dikkat çekti.

Taha Çakmak kimdir?

Kariyeri boyunca kamu finansmanı ve bankacılık alanında çeşitli görevlerde bulunan Taha Çakmak, daha önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Çakmak, Ağustos 2023’te Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü olarak atanmıştı.