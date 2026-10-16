Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre imzalanan mutabakat zaptı, toplam 295 adede kadar Boeing 737 MAX tipi uçağın motor ve yedek motor ihtiyacının karşılanmasını ile bu motorların uzun vadeli bakım hizmetlerinin teminini kapsıyor.

Anlaşmanın detayları şu şekilde paylaşıldı:

• Yeni Siparişler: Anlaşma kapsamındaki 150 motor; THY’nin 23 Eylül 2026 tarihinde duyurduğu 100 adedi kesin, 50 adedi opsiyonel olan 150 adetlik B737 MAX uçak siparişini içeriyor.

• Mevcut ve Kiralık Filo: Kalan 145 adede kadar olan motor ise THY filosunda halihazırda yer alan ve kiralama yoluyla filoya katılacak olan B737 MAX uçaklarını kapsıyor.

THY TEKNİK A.Ş. BÜNYESİNDE DEV MOTOR BAKIM MERKEZİ KURULUYOR

Stratejik iş birliğinin en kritik ayaklarından birini ise Türkiye havacılık bakım-onarım (MRO) sektörüne kazandırılacak olan yerli bakım merkezi oluşturuyor.

Mutabakat çerçevesinde:

• THY’nin bağlı ortaklığı Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. bünyesinde kurulacak olan motor bakım merkezi için gerekli tüm lisans, teknik altyapı ve destek CFM International tarafından sağlanacak.

• Yüksek teknoloji gerektiren modül ve parça onarım kabiliyetlerinin kazanılmasıyla, THY'nin uzun vadeli motor bakım maliyetlerini daha öngörülebilir biçimde yönetmesi ve operasyonel sürekliliğini en üst seviyede koruması hedefleniyor.

YÜKSEK KATMA DEĞERLİ İHRACATA DEV KATKI

THY Teknik A.Ş. bünyesinde faaliyete geçecek olan uluslararası standartlardaki motor bakım merkezi, yalnızca Türk Hava Yolları filosuna değil, bölgedeki ve dünyadaki diğer hava yolu şirketlerine de bakım ve onarım hizmeti sunacak.

Bu sayede tesisin, Türkiye'nin yüksek katma değerli hizmet ihracatı hedeflerine de doğrudan ve önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

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