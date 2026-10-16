15 Ekim itibarıyla kullanıma açılan uygulamayla vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınları adına Risk Merkezi Raporu başvurusunu ve rapor teslim işlemlerini e-Devlet üzerinden ücretsiz gerçekleştirebilecek.

Daha önce yalnızca banka şubeleri veya posta yoluyla yapılabilen başvurular, yeni uygulamayla birlikte dijital ortama taşındı. Böylece mirasçılar, vefat eden kişinin finansal durumuna ilişkin bilgilere daha kolay ulaşabilecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

TBB tarafından duyurulan hizmete, www.turkiye.gov.tr adresi veya e-Devlet mobil uygulaması üzerinden erişilebilecek.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşların e-Devlet'te “Varis Hizmetleri” menüsünün altındaki “Diğer Hizmetler” bölümüne girmesi gerekiyor. Ardından “Türkiye Bankalar Birliği - Risk Merkezi Raporu (Mirasçısı Olduğunuz Kişi Adına)” hizmeti seçilerek işlem gerçekleştirilebiliyor.

RAPOR ÜCRETSİZ ALINABİLECEK

Yeni hizmet kapsamında mirasçılar, her bir vefat eden kişi için Risk Merkezi Raporu'nu ücretsiz temin edebilecek. Ancak rapor alımında belirli sınırlar uygulanacak.

Buna göre rapor, her bir muris adına günde en fazla 1, ayda 4 ve bir takvim yılında toplam 24 kez alınabilecek.

VEFAT EDEN KİŞİNİN HANGİ FİNANSAL BİLGİLERİ GÖRÜLEBİLECEK?

Risk Merkezi Raporu, hayatını kaybeden kişinin finansal durumuna ilişkin çeşitli bilgileri içeriyor. Raporda şu başlıklar yer alıyor:

Güncel kredi limitleri ve borç bilgileri

Bireysel kredi başvuruları

Telefon ve internet faturalarına ilişkin gecikmiş borçlar

İhale yasaklısı durumu

Senet ve çek bilgileri

Çek yasaklama kararları

Kurul kararını aşan kredi bilgileri

Bu bilgiler sayesinde mirasçılar, vefat eden yakınlarının finansal yükümlülükleri ve kredi durumuna ilişkin bilgi edinebilecek.

ESKİ BAŞVURU YÖNTEMİ DEĞİŞTİ

Önceki uygulamada, vefat eden kişi adına Risk Merkezi Raporu almak isteyen mirasçıların mirasçılık belgesiyle banka şubesine başvurması veya posta yolunu kullanması gerekiyordu.

Yeni uygulama, başvuru ve rapor teslim süreçlerini e-Devlet üzerinden yürütme imkanı sağlıyor. Hizmetle ilgili ayrıntılı bilgilere Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin resmî internet sitesi üzerinden de ulaşılabiliyor.