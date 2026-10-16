Şirket, 16 Ekim 2026 tarihinde toplam 20 bin TL nominal değerli TABGD payını geri aldı.

Şirketin KAP açıklamasına göre geri alım işlemi, pay başına 202,80 TL ile 205,90 TL fiyat aralığında gerçekleştirildi. İşlemlerde ağırlıklı ortalama fiyat 204,26 TL oldu.

TABGD PAY GERİ ALIM ORANI YÜZDE 0,1095'E ULAŞTI

TAB Gıda, 14 Haziran 2024 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında ikinci geri alım döneminin 10 Nisan 2025 tarihinde başlatılmasına karar verildiğini hatırlattı.

Son işlemle birlikte şirketin geri aldığı payların sermayeye oranı yüzde 0,1095'e ulaştı.

TAB Gıda'nın pay geri alım işlemi, şirketin KAP üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

TABGD hisseleri yazım sırasında yüzde 2,96'lık düşüş ile 203.6 TL'den işlem gördü. Hisseler haftalık bazda yüzde 9,11, aylık bazda yüzde 9,51 değer kaybetti.

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