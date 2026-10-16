Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, pay geri alımı 63,50 TL fiyattan gerçekleştirildi. İşlemin toplam tutarı 1 milyon 905 bin TL oldu.

Gerçekleştirilen geri alımın şirket sermayesine oranı yaklaşık yüzde 0,01935 olarak açıklandı.

Son işlemle birlikte, geri alım programı kapsamında şirket tarafından geri alınan toplam payların nominal tutarı 115 bin TL’ye yükseldi. Söz konusu payların şirket sermayesine oranı ise yaklaşık yüzde 0,07419’a ulaştı.

HİSSELER TABANA KOŞUYOR

Haftanın son işlem gününe düşüşle giriş yapan DOFRB hisseleri tabana koşuyor. Hisseler TSİ 13.37 itibarıyla yüzde 6,52'lik düşüş ile 63,1 TL'den işlem gördü.

Hisselerin haftalık bazda kaybı yüzde 13'ü, aylık bazda kaybı yüzde 35'i geçti.

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