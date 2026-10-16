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Borsa İstanbul’da İş Yatırım’ın en fazla net alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Alıma geçen aracı kurumun ilk tercihi TURSG oldu.

Aracı kurumun işlem verilerinde alım tarafında TURSG, YKBNK ve ISCTR, satış tarafında ise PMIDYV, SYIEHV ve SASA öne çıktı.

İş Yatırım’ın saat 12.00 itibarıyla paylaşılan işlem tablosunda net hacim 681 milyon 75 bin 66 lot olarak kaydedildi.

İŞ YATIRIM’IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

İş Yatırım’ın 16 Ekim 2026 saat 12.00 itibarıyla net lot bazında en fazla alım yaptığı ilk beş hisse ve varlık şöyle sıralandı:

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet
TURSG 10.638.918 10,62 4,984
YKBNK 7.453.995 7,44 35,597
ISCTR 4.807.401 4,80 12,854
BJKAS 4.403.360 4,40 1,43
KATMR 2.527.206 2,52 1,313
Diğer 70.333.594 70,22

İş Yatırım alım satım listesi: TURSG ilk sırada, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

İŞ YATIRIM’IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Aynı tarihli işlem tablosuna göre İş Yatırım’ın en fazla net satış yaptığı ilk beş hisse ve varlık ise şöyle sıralandı:

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet
PMIDYV -7.360.001 3,90 0,035
SYIEHV -7.000.000 3,71 0,02
SASA -6.305.928 3,34 1,731
GAILJV -5.675.000 3,01 0,02
IVIINV -5.495.832 2,91 0,13
Diğer -156.974.973 83,14

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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