Borsa İstanbul’da İş Yatırım’ın en fazla net alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Alıma geçen aracı kurumun ilk tercihi TURSG oldu.
Aracı kurumun işlem verilerinde alım tarafında TURSG, YKBNK ve ISCTR, satış tarafında ise PMIDYV, SYIEHV ve SASA öne çıktı.
İş Yatırım’ın saat 12.00 itibarıyla paylaşılan işlem tablosunda net hacim 681 milyon 75 bin 66 lot olarak kaydedildi.
İŞ YATIRIM’IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
İş Yatırım’ın 16 Ekim 2026 saat 12.00 itibarıyla net lot bazında en fazla alım yaptığı ilk beş hisse ve varlık şöyle sıralandı:
|Hisse kodu
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet
|TURSG
|10.638.918
|10,62
|4,984
|YKBNK
|7.453.995
|7,44
|35,597
|ISCTR
|4.807.401
|4,80
|12,854
|BJKAS
|4.403.360
|4,40
|1,43
|KATMR
|2.527.206
|2,52
|1,313
|Diğer
|70.333.594
|70,22
|—
Kaynak: ForInvest
İŞ YATIRIM’IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
Aynı tarihli işlem tablosuna göre İş Yatırım’ın en fazla net satış yaptığı ilk beş hisse ve varlık ise şöyle sıralandı:
|Hisse kodu
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet
|PMIDYV
|-7.360.001
|3,90
|0,035
|SYIEHV
|-7.000.000
|3,71
|0,02
|SASA
|-6.305.928
|3,34
|1,731
|GAILJV
|-5.675.000
|3,01
|0,02
|IVIINV
|-5.495.832
|2,91
|0,13
|Diğer
|-156.974.973
|83,14
|—
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