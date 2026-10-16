Aracı kurumun işlem verilerinde alım tarafında TURSG, YKBNK ve ISCTR, satış tarafında ise PMIDYV, SYIEHV ve SASA öne çıktı.

İş Yatırım’ın saat 12.00 itibarıyla paylaşılan işlem tablosunda net hacim 681 milyon 75 bin 66 lot olarak kaydedildi.

İŞ YATIRIM’IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

İş Yatırım’ın 16 Ekim 2026 saat 12.00 itibarıyla net lot bazında en fazla alım yaptığı ilk beş hisse ve varlık şöyle sıralandı:

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet TURSG 10.638.918 10,62 4,984 YKBNK 7.453.995 7,44 35,597 ISCTR 4.807.401 4,80 12,854 BJKAS 4.403.360 4,40 1,43 KATMR 2.527.206 2,52 1,313 Diğer 70.333.594 70,22 —

Kaynak: ForInvest

İŞ YATIRIM’IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Aynı tarihli işlem tablosuna göre İş Yatırım’ın en fazla net satış yaptığı ilk beş hisse ve varlık ise şöyle sıralandı:

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet PMIDYV -7.360.001 3,90 0,035 SYIEHV -7.000.000 3,71 0,02 SASA -6.305.928 3,34 1,731 GAILJV -5.675.000 3,01 0,02 IVIINV -5.495.832 2,91 0,13 Diğer -156.974.973 83,14 —

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