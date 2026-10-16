İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmeler, küresel merkez bankalarının kararları ve jeopolitik riskler döviz kurları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

16 Ekim 2026 Cuma sabahının ilk saatlerinden itibaren serbest piyasada dolar ve euro/TL kurlarındaki son durum merak konusu oldu. "Dolar bugün kaç lira oldu?", "Euro ne kadar?" soruları arama motorlarında üst sıralarda yer alırken, günün ilk verileri de netleşti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI (16 EKİM 2026)

Sabahın ilk saatleri itibarıyla döviz piyasasında öne çıkan satış fiyatları şu şekilde:

• Dolar/TL: Saat 07:17 itibarıyla 49,5369 TL seviyesinden işlem görüyor.

• Euro/TL: Aynı saat diliminde 55,6570 TL seviyelerinde seyrediyor.

PİYASALARIN GÖZÜ KÜRESEL VERİLERDE

Piyasa uzmanları, döviz kurlarındaki seyrin uluslararası piyasalardaki küresel risk iştahı, parite hareketleri ve yurt içi piyasa beklentileriyle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.

Gün içerisinde serbest piyasa ile bankalar arası piyasa arasında ufak çaplı fiyat farklılıklarının yaşanabileceği belirtiliyor.