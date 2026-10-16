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Yatırımcıların ve birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların anlık olarak takip ettiği döviz piyasasında, haftanın son işlem gününe girilirken hareketlilik devam ediyor.

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmeler, küresel merkez bankalarının kararları ve jeopolitik riskler döviz kurları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

16 Ekim 2026 Cuma sabahının ilk saatlerinden itibaren serbest piyasada dolar ve euro/TL kurlarındaki son durum merak konusu oldu. "Dolar bugün kaç lira oldu?", "Euro ne kadar?" soruları arama motorlarında üst sıralarda yer alırken, günün ilk verileri de netleşti.

Dolar 50 lira sınırında! 16 Ekim güncel döviz kurları, Görsel 1

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI (16 EKİM 2026)

Sabahın ilk saatleri itibarıyla döviz piyasasında öne çıkan satış fiyatları şu şekilde:

• Dolar/TL: Saat 07:17 itibarıyla 49,5369 TL seviyesinden işlem görüyor.

• Euro/TL: Aynı saat diliminde 55,6570 TL seviyelerinde seyrediyor.

Dolar 50 lira sınırında! 16 Ekim güncel döviz kurları, Görsel 2

PİYASALARIN GÖZÜ KÜRESEL VERİLERDE

Piyasa uzmanları, döviz kurlarındaki seyrin uluslararası piyasalardaki küresel risk iştahı, parite hareketleri ve yurt içi piyasa beklentileriyle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.

Gün içerisinde serbest piyasa ile bankalar arası piyasa arasında ufak çaplı fiyat farklılıklarının yaşanabileceği belirtiliyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 49,53 49,53 % 0.11 13:07
Euro 55,82 55,83 % 0.33 13:08
İngiliz Sterlini 66,12 66,13 % 0.47 13:08
Avustralya Doları 34,48 34,50 % 0.74 13:08
İsviçre Frangı 60,14 60,17 % 0.55 13:08
Rus Rublesi 0,59 0,59 % -0.02 13:04
Çin Yuanı 7,41 7,41 % 0.17 13:07
İsveç Kronu 5,01 5,01 % 0.72 13:08
Tüm Döviz Fiyatları

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