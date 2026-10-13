13 Ekim 2026 Salı günü itibarıyla küresel piyasalardaki hareketlilik sürerken, iç piyasada da dolar ve euro fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları, jeopolitik riskler ve enflasyon beklentileri döviz kurları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. İşte serbest piyasada anlık dolar ve euro alış-satış rakamları ile piyasalardaki son gelişmeler...

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

TSİ 07.25 itibarıyla dolar ve euro alış satış fiyatları şöyle;

• Dolar Alış Fiyatı: 49,3478 TL

• Dolar Satış Fiyatı: 49,3813 TL

• Euro Alış Fiyatı: 55,1624 TL

• Euro Satış Fiyatı: 55,2150 TL

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER FED VE ENFLASYON VERİLERİNDE

Döviz piyasalarındaki bu hareketliliğin arkasında küresel çaptaki makroekonomik belirsizlikler yer alıyor. Dolar endeksinin güçlü seyrini sürdürmesi, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı artırıyor. Yatırımcılar, merkez bankalarının faiz patikasına dair yapacağı açıklamaları ve önümüzdeki dönemde açıklanacak enflasyon verilerini kritik bir eşik olarak değerlendiriyor.