Döviz piyasalarında 14 Ekim 2026 Çarşamba günü hareketlilik sürüyor. Dolar/TL 49,39 seviyesinde işlem görürken Euro/TL 55,40 seviyelerinde seyrediyor. Peki, bugün dolar kaç TL, Euro ne kadar oldu? İşte güncel dolar ve Euro alış satış fiyatları...

DOLAR VE EURO FİYATLARI GÜNCEL

14 Ekim 2026 saat 07.21 itibarıyla dolar ve euro alış satış fiyatları şöyle;

Dolar alış fiyatı: 49,3821TL

Dolar satış fiyatı: 49,3974 TL

Euro alış fiyatı: 55,3620 TL

Euro satış fiyatı: 55,4277 TL

Euro/Dolar paritesi ise aynı saatlerde 1,1210 bandında seyrediyor. Paritenin 1,12 eşiğinde tutunması, Euro'nun Dolar karşısındaki dirençli duruşunu koruduğunu gösteriyor.

Amerikan Doları'nın küresel ölçekte diğer altı majör para birimine karşı gücünü ölçen dolar endeksi ise son işlemlerde 102,07 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR VE EURO NEDEN DEĞİŞİYOR?

Döviz kurlarının seyrinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası, enflasyon beklentileri ve küresel piyasalardaki gelişmeler belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yönelik beklentiler doların uluslararası piyasalardaki değerini etkilerken Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları da Euro üzerinde etkili oluyor.

Yurt içinde ise enflasyon verileri, faiz beklentileri ve döviz arz-talep dengesi dolar/TL ve Euro/TL hareketlerinde etkili olan başlıca unsurlar arasında bulunuyor.