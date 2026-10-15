Finans piyasalarında hareketli günler devam ederken gözler canlı döviz kuru verilerine çevrildi. Yatırımcılar, birikimlerini değerlendirmek isteyenler "Dolar bugün kaç TL?" ve "Euro alış satış fiyatı ne kadar?" sorularının cevabını arıyor. İşte İstanbul serbest piyasa ve Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 15 Ekim 2026 güncel dolar ve euro fiyatları...

DOLAR VE EURO GÜNCEL FİYATLARI 15 EKİM

TSİ 07.17 itibarıyla dolar ve euro alış satış fiyatları şöyle;

• Dolar alış fiyatı: 49,4069 TL

• Dolar satış fiyatı: 49,4205 TL

• Euro alış fiyatı: 55,5594 TL

• Euro satış fiyatı: 55,6092 TL

Euro/dolar paritesi ise uluslararası piyasalarda 1,12 seviyelerindeki seyrini koruyor.

Dolar endeksi ise 102,03 bandında seyrediyor.

DÖVİZ KURLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Uzmanlar, küresel enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından atılan faiz adımlarının döviz kurları üzerinde doğrudan belirleyici olduğunu ifade ediyor. Yurt içinde ise ithalat maliyetleri ve piyasa beklentileri kurun yönünü etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, yıl sonuna doğru döviz kurlarındaki hareketliliğin sürat kesmeden devam etmesi bekleniyor.