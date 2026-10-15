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SPK, Tera Yatırım'ın (TERA) toplam 97 milyar TL'lik üç başvurusunu işlemden kaldırdı. Kararlar arasında yüzde 4.000 bedelsiz sermaye artırımı da var.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (TERA) toplam 97 milyar TL büyüklüğündeki üç ayrı başvurusunu işlemden kaldırdı. Karar kapsamında şirketin 19 milyar TL'lik borçlanma aracı ihracı, 50 milyar TL'lik tahsisli sermaye artırımı ve yüzde 4.000 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı başvuruları yer aldı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, mevcut koşullar ve belirsizliklere işaret edildi.

19 MİLYAR TL'LİK BORÇLANMA ARACI İHRACINA İŞLEMDEN KALDIRMA KARARI

SPK'nın işlemden kaldırdığı ilk başvuru, Tera Yatırım'ın 9 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirdiği borçlanma aracı ihracı talebi oldu.

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Şirket, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 19 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç etmeyi planlıyordu.

Kurul kararıyla söz konusu başvurunun işlem süreci sona erdi.

SPK dan TERA için 97 milyar TL lik karar! Üç başvuru kaldırıldı, Görsel 1

50 MİLYAR TL'LİK TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURUSU DA KALDIRILDI

İkinci karar, şirketin 17 Mart 2026 tarihinde yaptığı tahsisli sermaye artırımı başvurusuna ilişkin oldu.

Tera Yatırım, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması ve şirket ortaklarından Emre Tezmen'e tahsisli pay satışı yoluyla 50 milyar TL toplam hasılat elde etmeyi hedefliyordu.

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SPK, bu başvuruyu da işlemden kaldırdı.

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YÜZDE 4.000 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI PLANINA NE OLDU?

Kurulun işlemden kaldırdığı üçüncü başvuru ise 20 Mayıs 2026 tarihli iç kaynaklardan sermaye artırımı talebi oldu.

Şirket, 700 milyon TL olan mevcut sermayesini 2025 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere 28 milyar TL artırarak 28,7 milyar TL'ye çıkarmayı planlıyordu.

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Bu işlem, yüzde 4.000 oranında bedelsiz sermaye artırımına karşılık geliyordu.

SPK'nın son kararıyla söz konusu sermaye artırımı başvurusu da işlemden kaldırılmış oldu.

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