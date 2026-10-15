ABD’de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından yükselen dolar, ABD Hazine tahvili getirilerindeki gerilemeyle kazançlarını geri verdi. Dolar endeksi yüzde 0,45 düşüşle 102,05 seviyesine inerken, euro ve sterlin dolar karşısında değer kazandı.

ABD doları, eylül ayı enflasyon verilerinin ardından elde ettiği kazanımları perşembe günü geri verdi. ABD Hazine tahvili getirilerindeki düşüş, doların başlıca para birimleri karşısında değer kaybetmesinde etkili oldu.

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 103 seviyesine yaklaşan dolar endeksi, Nisan 2025’ten bu yana en yüksek düzeyini görmüştü. Ancak endeks daha sonra yüzde 0,45 gerileyerek 102,05 seviyesine indi.

ABD ENFLASYONU BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD’de yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 3,4’ten yüzde 3,7’ye yükseldi. Böylece enflasyon, piyasanın yüzde 3,6’lık beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek tüketici fiyatları da aylık yüzde 0,3 artarak yüzde 0,2’lik tahmini aştı.

Verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim toplantısında faiz artırabileceğine yönelik beklentiler güçlendi. CME FedWatch verilerine göre faiz artırımı olasılığı yüzde 40’a yaklaştı.

OCBC analistleri, yüksek enflasyonun Fed üzerindeki para politikasını sıkılaştırma baskısını artırdığını belirtti. Analistler, ekim ayında faizlerin sabit tutulmasını, aralık ayında ise yeni bir faiz artırımına gidilmesini beklediklerini ifade etti.

ABD TAHVİL GETİRİLERİNDEKİ DÜŞÜŞ DOLARI BASKILADI

Doların yön değiştirmesinde ABD tahvil piyasasındaki gelişmeler etkili oldu. Bloomberg’in haberine göre Çin’in, ABD Hazine tahvillerini farklı ülkelerdeki saklama kuruluşlarına taşıyarak varlıklarının görünürlüğünü azaltıyor olabileceği belirtildi.

Haberde ayrıca Kanada’nın elindeki ABD Hazine tahvili ve bonolarının yaklaşık 600 milyar dolara ulaştığına dikkat çekildi.

Bu gelişmelerin ardından ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisi gün içinde yaklaşık yüzde 3 gerileyerek yüzde 5,1 seviyesine indi. Tahvil getirilerindeki düşüş, dolar üzerindeki baskıyı artırdı.

EURO VE STERLİN DOLAR KARŞISINDA YÜKSELDİ

Doların zayıflamasıyla euro/dolar paritesi yüzde 0,5’in üzerinde yükselerek 1,1200 seviyesini aştı. Parite, önceki gün 1,1100 seviyesine yaklaşarak 17 ayın en düşük düzeyini görmüştü.

Sterlin/dolar paritesi ise İngiltere’den gelen beklentileri aşan büyüme verilerinin desteğiyle 1,3250 seviyesine yaklaştı.

Avustralya doları diğer para birimlerinden ayrıştı. Avustralya’da eylül ayında istihdamın 39 bin 200 kişi azalması, para birimi üzerinde baskı oluşturdu. AUD/USD paritesi 0,6950 seviyesinin altında kaldı.

Dolar, İsviçre frangı karşısında yüzde 0,57, euro karşısında yüzde 0,50 ve sterlin karşısında yüzde 0,41 değer kaybetti.

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