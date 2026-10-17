İç ve dış piyasalarda altın ve döviz kurlarındaki değişimler yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dolar, Euro ve sterlinin güncel fiyatları; yatırımcılar, iş insanları ve döviz alım satımı yapacaklar tarafından yakından izleniyor.

DOLAR, EURO VE STERLİN BUGÜN NE KADAR?

17 Ekim 2026 Cumartesi günü paylaşılan verilere göre güncel döviz kurları şöyle:

Dolar

Alış: 49,48 TL

Satış: 49,56 TL

Euro

Alış: 55,64 TL

Satış: 55,77 TL

İngiliz sterlini

Alış: 66,00 TL

Satış: 66,15 TL

Döviz kurları, küresel piyasalardaki gelişmeler, merkez bankalarının para politikaları ve ekonomik veriler doğrultusunda değişiklik gösterebiliyor. Bankalar ve döviz büroları arasında alış-satış fiyatlarında farklılıklar görülebiliyor.

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