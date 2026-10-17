Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, boşanma davasında hükmedilen ziynet alacağının tahsili için boşanma kararının kesinleşmesini beklemek gerekmediğine hükmetti. Kararla birlikte, mahkemece hüküm altına alınan altın alacaklarının kesinleşmeden icra takibine konu edilebileceği onandı.

Yüksek Mahkeme, boşanma davasıyla birlikte görülen ziynet alacağına ilişkin hükmün, boşanma kararı kesinleşmeden de icra takibine konu edilebileceğine karar verdi.

ALTINLARINI ALAMAYAN KADIN İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Karara konu olayda, yıllar süren evliliklerinin ardından boşanmaya karar veren çift arasında ziynet eşyaları nedeniyle uyuşmazlık yaşandı. Birinci Aile Mahkemesi’nin ziynet alacağına ilişkin kararına rağmen altınlarını tahsil edemeyen kadın, eski eşi hakkında icra takibi başlattı.

Eski koca ise boşanma kararının henüz kesinleşmediğini belirterek icra takibinin iptalini istedi. Boşanma kararı kesinleşmeden bu kararın eklentisi niteliğindeki alacakların da tahsil edilemeyeceğini savunan davacı, İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkemenin şikâyeti reddetmesi üzerine dosya istinafa taşındı.

ZİYNET ALACAĞI BOŞANMA KARARINDAN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİLDİ

Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi, ziynet alacağının hukuki niteliğine dikkat çekti. Daire, aile ve şahıs hukukuna ilişkin bazı kararların kesinleşmeden icraya konulamayacağını, ancak ziynet alacağının bu kapsamda değerlendirilmediğini belirtti.

Kararda, ziynet alacağının tarafların kişisel veya ailevi durumlarında değişikliğe yol açmadığı, yalnızca mal varlıklarını etkilediği vurgulandı. Bu nedenle ziynet alacağına ilişkin hükmün, boşanma kararının ferisi değil, ondan bağımsız bir eda hükmü niteliği taşıdığı ifade edildi.

Bölge Adliye Mahkemesi, ziynet alacağına ilişkin kararların diğer eda hükümleri gibi kesinleşmeden icraya konulabileceğine hükmetti.

SON KARARI YARGITAY VERDİ

Bölge Adliye Mahkemesi kararını temyiz eden davacı kocanın başvurusu, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Yüksek Mahkeme, istinaf mahkemesinin kararını hukuka uygun bularak onadı.

Kararla birlikte, boşanma davasıyla birlikte görülmüş olsa bile ziynet alacağına ilişkin hükümlerin boşanma kararından bağımsız olduğu ve kesinleşmeden icra takibine konu edilebileceği teyit edildi.

Böylece ziynet alacağına hak kazanan tarafın, boşanma kararının kesinleşmesini beklemeden mahkeme hükmünün icrasını talep edebilmesinin önü açılmış oldu.

Kaynak: İHA