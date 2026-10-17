İç ve dış piyasalardaki gelişmeler ile döviz kurundaki hareketlilik, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Birikimlerini altınla değerlendirmek isteyen vatandaşlar, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altının güncel fiyatlarını araştırıyor.

17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 09.10 itibarıyla paylaşılan verilere göre gram altın 6.633 TL’den, çeyrek altın 10.845 TL’den işlem görüyor.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 09.10 itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.633 TL

Çeyrek altın: 10.845 TL

Yarım altın: 21.690 TL

Cumhuriyet altını: 44.639 TL

Gramse altın: 107.389 TL

Ons altın: 4.166 dolar*

Altın fiyatları; küresel piyasalardaki ons altın fiyatı, döviz kurları ve piyasa koşullarına bağlı olarak gün içinde değişebiliyor. Kuyumcularda uygulanan alış ve satış fiyatları da işletmeye ve işlem türüne göre farklılık gösterebiliyor.

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