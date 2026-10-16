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Küresel ekonomi gelişmelerinin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle altın piyasasındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor.

Haftanın son işlem gününe girilirken, yatırımcılar ve altın alım-satımı yapmayı planlayan vatandaşlar iç ve dış piyasadan gelen son verileri yakından izliyor.

16 Ekim 2026 Cuma günü saat 06:50 itibarıyla serbest piyasa verilerine göre ons altındaki seyirle birlikte iç piyasadaki altın türlerinde satış fiyatları şu şekilde şekillendi:

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• Gram Altın: 6.631,81 TL

• Çeyrek Altın: 10.831,00 TL

• Yarım Altın: 21.664,00 TL

• Tam Altın: 42.921,08 TL

• Cumhuriyet Altını: 43.201,00 TL

• Gremse Altın: 107.631,84 TL

• Ons Altın: 4.174,54 dolar

Piyasa uzmanları, uluslararası piyasalardaki ons altın hareketliliği ve faiz beklentilerinin fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini vurguluyor. Gün içerisinde kuyumcu ve serbest piyasa fiyatları arasında ufak çaplı farklar görülebileceği ifade ediliyor.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.658,93 6.659,86 % 0.37 12:48
Ons Altın / TL 206.784,03 206.861,70 % 0.23 13:03
Ons Altın / USD 4.175,65 4.176,24 % 0.11 13:03
Çeyrek Altın 10.654,29 10.888,86 % 0.37 12:48
Yarım Altın 21.241,99 21.777,73 % 0.37 12:48
Ziynet Altın 42.617,16 43.422,26 % 0.37 12:48
Cumhuriyet Altını 43.916,00 44.579,00 % 0.68 12:19
Tüm Altın Fiyatları

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