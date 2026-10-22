Altın fiyatları yeni işlem gününde düşüşünü sürdürürken yatırımcılar güncel gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarını araştırıyor. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yüksek seyri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yönelik beklentiler değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor.

ONS ALTIN 4.100 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Küresel piyasalarda altın fiyatları, tepki alımlarına rağmen önemli direnç seviyelerini aşmakta zorlanıyor. Ons altın, yaklaşık bir haftanın ardından 4.100 dolar seviyesinin altını gördü.

Değerli metal, 22 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinde yüzde 1,20 düşüşle 4.112 dolar seviyelerinde işlem gördü.

Altın fiyatları üzerinde Orta Doğu'daki gerilim, yükselen enerji maliyetleri ve Fed'in gelecek dönemdeki faiz kararlarına ilişkin beklentiler etkili oluyor.

Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 1,2 artışla varil başına 110,11 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 1 yükselişle 98,12 dolara çıktı.

22 EKİM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın alış satış fiyatları 22 Ekim 2026 sabah saatlerinde şöyle;

Gram altın: Alış 6.524,12 TL – Satış 6.525,11 TL

Ons altın: Alış 4.111,21 dolar – Satış 4.112,00 dolar

Çeyrek altın: Alış 10.438,59 TL – Satış 10.668,55 TL

Yarım altın: Alış 20.813,71 TL – Satış 21.338,81 TL

Cumhuriyet altını: Alış 41.754,37 TL – Satış 42.543,72 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL – Satış 43.719,00 TL

Ziynet altını: Alış 41.757,91 TL – Satış 42.547,11 TL

Ata altın: Alış 43.397,83 TL – Satış 44.492,59 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL – Satış 6.286,90 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL – Satış 4.861,15 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL – Satış 108.877,00 TL

FED'İN FAİZLERİ SABİT TUTMASI BEKLENİYOR

Altın fiyatları üzerinde Fed baskısı da sürüyor. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in 27-28 Ekim'deki toplantısında faiz artırma olasılığını yüzde 16 olarak fiyatlıyor. Aralık ayında faiz artışı yapılması olasılığı ise yüzde 90 seviyesinde bulunuyor.