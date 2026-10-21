Nasıl Bir Ekonomi TV’de yayınlanan Paranın İzinde programına katılan Emtia Uzmanı Zafer Ergezen, küresel piyasaların seyrine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ABD borsalarında yaşanabilecek olası sert satış dalgalarında yatırımcıların "güvenli liman" mantığıyla hemen altına yönelmesinin yanıltıcı olabileceğini ifade eden Ergezen, piyasanın işleyiş mekanizmasına dikkat çekti:

• Margin Call (Teminat Tamamlama) Baskısı: Düşüş anlarında yatırımcıların diğer pozisyonlarındaki teminat açıklarını kapatmak için likit emtialarda satışa geçebileceğini belirtti.

• Sert Düzeltme İhtimali: Bu mekanizma nedeniyle altın gibi likit varlıklarda bir anda yüzde 4 ila yüzde 5 seviyelerinde geri çekilmeler yaşanabileceğini ifade etti.

• Ana Göstergeler: Altında ilk dalganın ardından toparlanma görülebileceğini ancak sürecin sağlıklı takibi için öncelikle ABD tahvil faizleri ile dolar endeksi (DXY) parametrelerinin izlenmesi gerektiğini vurguladı.

YATIRIMCILAR İÇİN 3 KRİTİK GÖSTERGE VE STRATEJİK İPUÇLARI

Emtia Uzmanı Zafer Ergezen, mevcut dalgalı piyasa koşullarında yatırımcıların petrol fiyatları, tahvil faizleri ve dolar endeksi olmak üzere üç ana metriğe odaklanması gerektiğini belirterek şu stratejik taktiği paylaştı:

• Satış Fırsatı: Herhangi bir varlık veya emtia fiyatı tırmanırken dolar endeksi geri çekilmiyorsa, bu durum yükselişin kalıcı olmayabileceğine ve bir satış fırsatına işaret eder.

• Alım Fırsatı: Piyasalara sert satışlar gelirken dolar endeksi hızla düşerek 100 seviyesinin altına iniyorsa, bu durum kademeli bir alım fırsatı sunar.

PETROLDE İKİ FARKLI SENARYO: 150 DOLAR MI, 70 DOLAR MI?

Brent petroldeki jeopolitik ve arz kaynaklı risklere değinen Ergezen, fiyatlamada 95 dolar eşiğinin kritik bir sınır olduğunu söyledi:

• Kötümser Senaryo (120 - 150 Dolar): Brent petrolün 95 dolar seviyesinin üzerinde kalması, piyasada savaşın uzayacağı ve arz krizinin derinleşeceği algısını güçlendiriyor. Bu tablonun devamı ve çatışmaların şiddetlenmesi halinde fiyatların önce 120 dolara, ardından 150 dolar seviyelerine tırmanma riski bulunuyor.

• İyimser Senaryo (67 - 80 Dolar): Savaşın sona ermesi ve kalıcı bir barış masasının kurulması durumunda ise petrolde hızlı bir gevşeme beklenebilir. Böyle bir senaryoda fiyatların önce 67-68 dolar bandına sarkacağı, ardından 75-80 dolar aralığında dengeleneceği öngörülüyor.

AVRUPA'DA BORÇ YÜKÜ ALARMI: YÜKSEK FAİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

Fransa'daki toplumsal huzursuzluklar ve Avrupa genelindeki ekonomik göstergeleri değerlendiren Ergezen, kıta genelinde yükselen borç stokuna işaret etti:

• Milli Gelire Oran Artıyor: Yüksek faiz ve yüksek enflasyon cenderesindeki Avrupa ülkelerinde borçluluğun artmasının ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

• Tahvil Faizleri Üzerinde Baskı: Mevcut faiz oranlarıyla bu borç yükünün taşınmasının zor olduğunu belirten uzman, savaşın uzaması durumunda Avrupa borç krizinin yeniden gündeme geleceğini ve ülkelerin borçlanma ihtiyacı nedeniyle tahvil faizlerinin yukarı itileceğini kaydetti.

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