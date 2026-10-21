Altın ve gümüş yatırımcılarını heyecanlandıran 2027 tahminleri açıklandı. Dünyaca ünlü araştırma kuruluşu Metals Focus'un öngörüleri, değerli metallerde dengelerin değişebileceğine işaret etti. Güncel fiyatlar üzerinden yapılan hesaplamalara göre altında yaklaşık yüzde 45, gümüşte ise yüzde 56'yı aşan yükseliş potansiyeli gündemde. Ons altında 6 bin dolar, gümüşte 90 doların üzeri konuşulurken, bu seviyelere ulaşılması için kritik koşullar da belli oldu.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ POTANSİYELİ HESAPLANDI

21 Ekim 2026 saat 14.56 itibarıyla ons altın 4.138,92 dolardan, ons gümüş ise 57,65 dolardan işlem gördü.

Güncel fiyatlarla Metals Focus'un 2027 öngörüleri karşılaştırıldığında ortaya çıkan tablo şöyle:

Değerli metal / Senaryo Tahmini fiyat Yükseliş potansiyeli Altın – 2027 ortalaması 5.330 dolar %28,78 Altın – 2027 son çeyrek ortalaması 5.600 dolar %35,30 Altın – İyimser senaryo 6.000 dolar %44,97 Gümüş – 2027 ortalaması 84,40 dolar %46,40 Gümüş – Son çeyrek seviyesi 90 dolar üzeri %56,11 üzeri

ALTIN 6 BİN DOLAR OLURSA YÜZDE 45 YÜKSELECEK

Metals Focus, ons altının 2027 yılında ortalama 5 bin 330 dolar seviyesinde işlem görmesini bekliyor.

Bu tahmin, 21 Ekim'deki 4.138,92 dolarlık spot fiyatla karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 28,78'lik yükseliş potansiyeline karşılık geliyor.

Kuruluşun 2027 yılının son çeyreği için öngördüğü 5 bin 600 dolarlık ortalama fiyat ise mevcut seviyelere göre yüzde 35,30 artış anlamına geliyor.

Yatırımcı talebinin güçlenmesiyle altının 6 bin dolara yaklaşması halinde ise yükseliş oranı yaklaşık yüzde 45'e ulaşabilecek.

GÜMÜŞTE YÜZDE 56'YI AŞAN YÜKSELİŞ SENARYOSU

Metals Focus'un gümüş tahminleri de mevcut fiyatlara göre yüksek bir artış ihtimalini ortaya koyuyor.

Kuruluş, 2026 yılında ortalama 72,60 dolar olmasını beklediği ons gümüşün 2027 yılında ortalama 84,40 dolara yükselmesini öngörüyor.

21 Ekim'deki 57,65 dolarlık spot fiyat üzerinden hesaplandığında 84,40 dolarlık tahmin yaklaşık yüzde 46,40 yükseliş potansiyeli gösteriyor.

Gümüşün 2027 yılının son çeyreğinde 90 doların üzerine çıkması halinde ise bugünkü fiyatla arasındaki fark yüzde 56'yı aşabilecek.

Ancak kuruluş, gümüşte güçlü bir yükseliş için yalnızca sanayi talebinin yeterli olmayacağını, yatırımcı ilgisinin de artması gerektiğini belirtiyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELEBİLİR?

Metals Focus Altın ve Gümüş Direktörü Matthew Piggott, altın fiyatlarında son dönemde görülen durgunluğun uzun vadeli yükseliş beklentisinin sona erdiği anlamına gelmediğini ifade etti.

Piggott'a göre altına yönelik kurumsal yatırımcı ilgisi ve merkez bankalarının alımları, fiyatları destekleyen önemli unsurlar arasında bulunuyor.

Özellikle merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme amacıyla gerçekleştirdiği altın alımları, uzun vadeli talebi destekliyor.

Bununla birlikte yüksek tahvil getirileri ve faiz beklentileri, kısa vadede altının yükselişini sınırlayabilecek faktörler arasında yer alıyor.

GÜMÜŞTE ARZ DENGESİ DEĞİŞEBİLİR

Gümüş piyasasında 2026 yılında 35,4 milyon ons arz açığı oluşmasını beklerken 2027 yılında 37,3 milyon ons arz fazlası öngörülüyor.

Özellikle güneş paneli üretiminde kullanılan gümüş miktarının azaltılması, sanayi talebini sınırlayabilecek gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Kuruluş, endüstriyel gümüş talebinin 2026 yılındaki 640,2 milyon ons seviyesinden 2027 yılında 618,2 milyon onsa gerilemesini bekliyor.

Bu nedenle gümüş fiyatlarının 90 doların üzerine çıkabilmesi için yatırımcı talebinin yeniden güçlenmesi önem taşıyor.

2027'DE ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARINI NELER BELİRLEYECEK?

Metals Focus'un değerlendirmesine göre değerli metallerin önümüzdeki dönemdeki performansında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası, doların seyri ve küresel enflasyon görünümü etkili olacak.

Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji fiyatları üzerindeki etkisi de altın ve gümüş piyasaları açısından önemini koruyor.

Özellikle faiz beklentilerinin yumuşaması ve yatırımcıların yeniden değerli metallere yönelmesi, kuruluşun iyimser fiyat senaryolarını destekleyebilir.

Buna karşılık yüksek faizlerin uzun süre korunması, doların güçlenmesi ve yatırım talebinin zayıf kalması söz konusu tahminlerin gerçekleşmesini zorlaştırabilir.

Metals Focus'un açıkladığı rakamlar kesin fiyat hedefleri değil, farklı piyasa koşullarına bağlı beklentilerden oluşuyor.