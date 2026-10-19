Yeni haftanın ilk işlem gününde döviz kurlarındaki son durum belli oldu. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle dolar ve euro farklı yönlerde hareket ederken yatırımcılar, ithalatçılar ve döviz alım satımı yapacak vatandaşlar güncel fiyatları araştırıyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Serbest piyasada Amerikan doları yeni haftaya sınırlı yükselişle başladı. 19 Ekim 2026 Pazartesi günü TSİ 07.17 itibarıyla doların alış fiyatı 49,5444 TL, satış fiyatı ise 49,5492TL olarak kaydedildi.

Euro/TL, haftanın ilk işlem gününde doların aksine düşüş kaydetti. 19 Ekim 2026 Pazartesi günü aynı saat itibarıyla euronun alış fiyatı 55,6512 TL, satış fiyatı ise 55,7050 TL seviyesinde gerçekleşti.

DÖVİZ KURLARI NEDEN YÜKSELİYOR VEYA DÜŞÜYOR?

Döviz fiyatlarının anlık değişimlerinde küresel risk iştahı, merkez bankalarının (TCMB ve FED) faiz kararları, enflasyon beklentileri ve piyasadaki yabancı para talebi doğrudan etkili olmaktadır. Finans analistleri, özellikle yıl sonu yaklaşırken veri takviminin kurlar üzerindeki oynaklığı artırabileceğini belirtiyor.