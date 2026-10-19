Akaryakıt fiyatlarında milyonlarca araç sahibini ilgilendiren gelişme yaşandı. Brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzine bu gece yarısı 4,30 TL indirim yapılması bekleniyor. 19 Ekim'i 20 Ekim'e bağlayan gece pompaya yansıması öngörülen indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 80 TL'nin altına gerileyecek. İşte indirim sonrası beklenen benzin fiyatları ve İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE DEV İNDİRİM GELİYOR

Benzin fiyatlarında beklenen 4,30 TL'lik indirimin 20 Ekim 2026 Salı günü itibarıyla pompaya yansıması bekleniyor.

Motorin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

19 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirim öncesinde İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle;

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 83,90 TL

Motorin: 96,70 TL

LPG: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 83,70 TL

Motorin: 96,50 TL

LPG: 40,60 TL

Ankara

Benzin: 84,90 TL

Motorin: 97,80 TL

LPG: 41,29 TL

İzmir

Benzin: 85,10 TL

Motorin: 98,00 TL

LPG: 41,20 TL

50 LİTRELİK DEPODA 215 TL TASARRUF

Benzine beklenen 4,30 TL'lik indirimin gerçekleşmesi halinde 50 litrelik bir deponun dolum maliyeti 215 TL azalacak.

İstanbul Avrupa Yakası'nda 50 litrelik benzin deposunu doldurmanın maliyeti 4.195 TL'den 3.980 TL'ye gerileyecek.