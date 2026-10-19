Borsa İstanbul'da yeni haftanın ilk işlem gününde gözler BIST 100 endeksine çevrildi. 19 Ekim 2026 Pazartesi günü endekste hafif satıcılı açılış beklenirken fon tasfiyelerinde 40,8 milyar TL'lik işlem tamamlandı. SPK kararları, şirketlerin KAP açıklamaları, sermaye artırımları, pay geri alımları ve haftanın temettü takvimi yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Küresel piyasalarda ABD'nin Rusya'ya yönelik enerji yaptırımları ve Çin'den gelen büyüme verileri izlenirken yurt içinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı ve açıklanacak ekonomik veriler bekleniyor. İşte günün borsa, ekonomi ve piyasa gündemi...

FON KRİZİNDE 40,8 MİLYAR LİRALIK TASFİYE TAMAMLANDI

Fon Koordinasyon Kurulunun altıncı toplantısında yatırım fonlarının tasfiye süreci ve sermaye piyasalarına yönelik yeni düzenleme taslağı ele alındı.

A1 Portföy, Bulls Portföy ve Pardus Portföy yönetimindeki 66 fonda 45 bini aşkın yatırımcıya yönelik toplam 40,8 milyar liralık ayni ve nakdi tasfiye işlemi tamamlandı.

Böylece tasfiye sürecindeki fon sayısı 131'den 65'e geriledi.

Tasfiye işlemlerinin devam etmesi ve yatırımcıların varlıklarına erişimine yönelik adımlar, sermaye piyasalarında yakından izlenen gelişmeler arasında bulunuyor.

SPK'DAN HEDEF PORTFÖY FONLARI İÇİN YENİ KARAR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerinin başlatılmasına izin verdi.

Kurul, söz konusu fonların tasfiye işlemlerinin 30 Eylül 2026 tarihli kararla A1 Capital Portföy Yönetimi, Bulls Portföy Yönetimi ve Pardus Portföy Yönetiminin kurucusu olduğu fonlar için belirlenen esaslara tabi olmasını kararlaştırdı.

Bu kararla birlikte Hedef Portföy fonlarının tasfiye sürecinde uygulanacak esaslar da netleşmiş oldu.

TRUMP'TAN RUSYA YAPTIRIMLARINDA GERİ ADIM

Küresel enerji piyasalarında ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili kararı takip ediliyor.

Trump, Rusya'yı hedef alan yeni enerji yaptırımlarının askıya alınmasını öngören kararnameye imza attı.

Dizel maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan kararın, küresel enerji arzı ve petrol fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler açısından enflasyon beklentileri ve cari denge üzerinde de önem taşıyor.

ÇİN EKONOMİSİ YÜZDE 4,5 BÜYÜDÜ

Çin ekonomisi 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,5 büyüme kaydetti.

Teknoloji ürünlerine yönelik güçlü dış talep, gayrimenkul sektöründe devam eden kriz ve zayıf tüketici harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz etkilerini büyük ölçüde dengeledi.

Çin'den gelen büyüme verileri, küresel ticaret ve emtia talebinin seyri açısından önem taşıyor.

EPDK'DAN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE YENİ DÜZENLEME

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), lisanssız elektrik üretim tesislerine yönelik düzenlemelerde değişikliğe gitti.

Yeni düzenleme kapsamında tesislerin acil durumlarda uzaktan kontrol edilmesi, verilen talimatlara uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar ve mahsuplaşma süreçlerine ilişkin esaslar yeniden düzenlendi.

Düzenlemenin lisanssız elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren şirketler ve enerji yatırımları açısından etkileri takip edilecek.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 16 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği gönderilerden öne çıkanlar şöyle;

AEFES – 15 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç tavanı başvurusu SPK tarafından onaylandı.

AHGAZ & ENERY – Grup şirketi Dünya Katılım Bankası'nın İzmir şubesinin faaliyete başladığı açıklandı.

AKFIS – Bilişim Vadisi Teknopark Yönetici ile Terminal İstanbul Yerleşkesi'ndeki çatı onarım ve tadilat işlerine ilişkin toplam 340 milyon TL bedelli iki sözleşme imzalandığı açıklandı.

AKMGY – İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nde açılan iptal davalarının reddedildiği ve istinaf yoluna başvurulacağı açıklandı.

BRKVY – GARAN'ın tahsili gecikmiş alacak satışında 548,9 milyon TL anaparalı ticari portföyün ihalesinin kazanıldığı açıklandı.

CGCAM – Yurt içi müşterilerden toplam 63,6 milyon TL tutarında yeni sipariş alındığı açıklandı.

DIRIT – 30.06.2026 tarihli TTK 376 bilançosuna göre şirketin 18,2 milyon TL borca batık olduğu ve bunu gidermek için sermayenin 10,7 milyon TL'den 50 milyon TL'ye tahsisli olarak artırılmasının planlandığı açıklandı.

DMRGD – İstanbul Pendik'te yeni şube açılmasına karar verildiği açıklandı.

DOFRB – TİM İnovaLİG 2026 kapsamında İnovasyon Stratejisi kategorisinde ikincilik ödülü alındığı açıklandı.

EKGYO – Ocak-Eylül döneminde 3.269 adet bağımsız bölüm satışından 56,8 milyar TL ön satış geliri, 25 adet arsa satışından 5,5 milyar TL gelir elde edildiği ve toplam satış gelirinin 62,3 milyar TL olduğu açıklandı.

ENTRA – 500 milyon dolara kadar yurt dışında borçlanma aracı ihraç tavanı başvurusu SPK tarafından onaylandı.

GARAN – Yurt dışında 371 gün vadeli 13,8 milyon sterlin ve 382 gün vadeli 10 milyon sterlin tutarlarında borçlanma aracı ihraç edildi.

GEREL – Çaycuma fabrikasındaki 2,4 MW kapasiteli çatı GES yatırımının tamamlanarak devreye alındığı açıklandı.

GLCVY – 182 gün vadeli 500 milyon TL tutarında finansman bonosu ihraç edildi.

GLCVY – GARAN'ın tahsili gecikmiş alacak satışında toplam 1,5 milyar TL anapara büyüklüğündeki 3 bireysel portföyün ihalesinin kazanıldığı açıklandı.

GLRMK – Halka arzdan elde edilen 2,7 milyar TL net fonun %35'inin makine ve ekipman alımında, %30'unun KÖİ projesi işletme sermayesinde, %35'inin finansman maliyetinin azaltılmasında kullanılarak tamamının tüketildiği açıklandı.

GLYHO – Rota Portföy Abis Hisse Senedi Serbest Özel Fon'un tek yatırımcısının Mehmet Kutman olduğu ve fonun tasfiyesiyle satılacak, şirket sermayesinin %17,18'ini temsil eden payları Mehmet Kutman'ın satın alacağı açıklandı.

GOZDE – Bağlı ortaklığı Polinas Plastik'in İmaj Ambalaj'ın %67 payını 4 milyon euro bedelle devraldığı açıklandı.

INTET – Bağlı ortaklığı Birleşik Seracılık'ın %10 payının 250 bin dolar bedelle satın alındığı ve şirketin buradaki payının %61'e yükseldiği açıklandı.

KCHOL & AYGAZ – Enerji Yatırımları A.Ş. (EYAŞ) yönetim kurulunca 2026 yılı ilk 9 aylık kârından 5,1 milyar TL nakit kâr payı avansı dağıtılmasına karar verildiği ve ödemenin gerçekleştirildiği açıklandı.

KGYO – TRFKRYGK2610 ISIN kodlu finansman bonosunun 104,5 milyon TL nominal değerli kısmının geri alındığı açıklandı.

KGYO – QNBTR'den kullanılan krediler kapsamında iki bağımsız bölüm üzerine 497,3 milyon TL tutarında ipotek tesis edildiği açıklandı.

METEN – Kobirate tarafından şirketin uzun vadeli yerel kredi notunun KR A-, kısa vadeli yerel kredi notunun KR A-2 olarak teyit edildiği ve görünümün 'Durağan' olarak belirlendiği açıklandı.

ORCAY – 500 milyon TL'lik tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun %90'ının işletme sermayesi, %10'unun teknoloji yenileme finansmanında kullanılmasının planlandığı revize fon kullanım raporunun yayımlandığı açıklandı.

ORMA – Yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 03.11.2026'da başlanacağı açıklandı.

OZKGY – Kemer'deki projeye ait alanın kısmi bölünme yerine üst hakkı satışı yoluyla %100 bağlı ortaklık Özak Kemer Otel'e devredilmesine ve SPK'ya yapılan kısmi bölünme başvurusunun geri çekilmesine karar verildiği açıklandı.

PASEU – Grup şirketi Pasifik Girişim ile birlikte raylı sistemler alanında faaliyet gösteren Metrosis İnşaat Mühendislik'in %50 payının devralınmasına ilişkin sözleşme imzalandığı açıklandı.

PETUN – Turgutlu unlu mamuller tesisinin ikinci faz yatırımı olan milföy üretim hattının kurulumunun tamamlandığı ve tesisin üretime başladığı açıklandı.

SMRTG – Yaklaşık 2 milyar TL'lik tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun %41,24'ünün işletme sermayesi, %33,95'inin finansal borçların azaltılması, %19,81'inin kapasite artırımı ve teknoloji yatırımları, %5'inin yurt dışı proje geliştirme finansmanında kullanılmasının planlandığı revize fon kullanım raporunun yayımlandığı açıklandı.

SMRTG – 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç tavanı başvurusu SPK tarafından onaylandı.

THYAO – CFM International ile 295 adede kadar B737 MAX uçağı için motor ve yedek motor temini, bakım hizmeti alımı ve şirket kontrolünde bir motor bakım merkezi kurulmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandığı açıklandı.

TMSN – İstanbul Ağaç Peyzaj'ın iş makinesi ve araç alımı ihalesinin 7 kısmının şirket uhdesinde kaldığı ve toplam ihale bedelinin 881,6 milyon TL olduğu açıklandı.

TRALT – Çanakkale Karapınar altın-gümüş madeni projesine ilişkin idare mahkemesi kararlarına karşı Danıştay'a temyiz başvurusu yapıldığı açıklandı.

TUPRS – 20 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç tavanı başvurusu SPK tarafından onaylandı.

USHOL – %100 bağlı ortaklığı Momentum Girişim Holding'in plastik enjeksiyon alanında faaliyet gösteren bir şirketle potansiyel yatırım ve iş birliği görüşmelerine başladığı ve gizlilik sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

VAKFN – Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama aracılığıyla 10 milyar TL'ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildi.

VSNMD – Gündoğan şubesindeki kırma-eleme tesisi için hava emisyonu uygunluk yazısı başvurusu yapıldığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

LILAK – Şirket sermayesinin 590 milyon TL'den %200 oranında bedelsiz olarak 1,18 milyar TL artışla 1,77 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

MERCN – Şirket sermayesinin 190,4 milyon TL'den %200 oranında bedelsiz olarak 380,7 milyon TL artışla 571,1 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

RUZYE – Tahsisli sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararının yürürlükten kaldırıldığı ve SPK'ya yapılan başvurunun geri çekildiği açıklandı.

SKBNK – Şirket sermayesinin 2,5 milyar TL'den %40 oranında bedelli olarak 1 milyar TL artışla 3,5 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

VANGD – Şirket sermayesinin 25 milyon TL'den %270 oranında bedelsiz olarak 67,5 milyon TL artışla 92,5 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi BEGYO 0,0123 0,0123 %0,29 20.10.2026 BASCM 1,0606 0,9015 %9,65 21.10.2026 MCARD 2,5711 2,1854 %2,75 23.10.2026

PAY ALIM SATIMLAR

Borsa İstanbul şirketlerinin 16 Ekim 2026 tarihinde bildirdiği pay alım satım işlemlerine ilişkin duyurulardan derlenenler şöyle;

ADGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 55.000 adet pay 39,14 – 39,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 479.477 adet pay 46,18 – 46,76 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHSGY – Ahes İnşaat tarafından 6,20 – 6,32 TL fiyat aralığından 8.390.815 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,87'ye yükseldi.

AHSGY – RE-PIE Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest Fon tarafından 8.860.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,97'ye geriledi.

AKFGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.700.000 adet pay 2,43 – 2,45 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKHAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 498.008 adet pay 26,98 – 29,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

ALKLC – Azami 6 milyon TL nominal değerli payın, 350 milyon TL'ye kadar fon ayrılarak 2 yıl içinde geri alınmasına yönelik pay geri alım programı başlatıldı.

ARMGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.242.458 adet pay 107,80 – 115,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

ARSAN – Farsan İnşaat tarafından 3,11 TL fiyattan 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %43,06'ya yükseldi.

ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 3,00 TL fiyattan geri alındı.

ASGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 321.987 adet pay 8,84 – 8,87 TL fiyat aralığından geri alındı.

ATAKP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 31,82 – 32,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

ATATP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.000 adet pay 210,80 – 214,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

AZTEK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 491.234 adet pay 2,68 – 2,72 TL fiyat aralığından geri alındı.

BAHKM – YK Başkanı Serkan Bahadır tarafından 141,30 – 150,90 TL fiyat aralığından toplam 103.025 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %67,29'a yükseldi.

BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 14,00 TL fiyattan geri alındı.

BORSK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 4,95 TL fiyattan geri alındı.

BULGS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 11,51 – 11,54 TL fiyat aralığından geri alındı.

CEMAS – IEYHO tarafından 2,99 – 3,02 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,59'a yükseldi.

CVKMD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 8.628.000 adet pay 12,27 – 12,43 TL fiyat aralığından geri alındı.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7.410.000 adet pay 5,86 – 6,32 TL fiyat aralığından geri alındı.

DMSAS – SARKY tarafından 6,38 – 6,44 TL fiyat aralığından 90.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %46,29'a yükseldi.

DOFRB – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 63,50 TL fiyattan geri alındı.

EFOR – Efor Holding tarafından 17,54 – 17,74 TL fiyat aralığından 3.645.645 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,47'ye yükseldi.

EGEGY – Hasan İnanç Kabadayı tarafından 15,21 – 15,53 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,03'e yükseldi.

EGEGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 14,86 TL ortalama fiyattan geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.538.989 adet pay 13,74 – 13,91 TL fiyat aralığından geri alındı.

ETILR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 18.678 adet pay 6,86 – 7,02 TL fiyat aralığından geri alındı.

EUYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 3,78 – 3,89 TL fiyat aralığından geri alındı.

FADE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 10,42 – 10,56 TL fiyat aralığından geri alındı.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.131.525 adet pay 4,66 – 4,87 TL fiyat aralığından geri alındı.

GENTS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 273.364 adet pay 3,79 – 3,82 TL fiyat aralığından geri alındı.

GIPTA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 16.664 adet pay 26,36 TL ortalama fiyattan geri alındı.

GRSEL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.500 adet pay 275,00 TL fiyattan geri alındı.

INVEO – YK Başkanı Erhan Topaç tarafından 5,19 TL fiyattan 20.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %81,50 oldu.

KARTN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7.604 adet pay 105,66 TL ortalama fiyattan geri alındı.

KLGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 495.000 adet pay 3,97 TL ortalama fiyattan geri alındı.

KOCMT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.250.000 adet pay 2,60 – 2,65 TL fiyat aralığından geri alındı.

KPEKS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 103.555 adet pay 48,63 – 50,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

KRDMD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet A grubu pay 36,74 – 36,88 TL, 100.000 adet D grubu pay 41,24 – 41,36 TL fiyat aralığından geri alındı.

KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 370.018 adet pay 2,07 – 2,12 TL fiyat aralığından geri alındı.

KZGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 126.616 adet pay 17,45 – 17,93 TL fiyat aralığından geri alındı.

LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 7,78 – 8,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 12.500 adet pay 10,65 – 10,67 TL fiyat aralığından geri alındı.

LOGO – YK Başkanı Mehmet Tuğrul Tekbulut tarafından 132,70 – 134,40 TL fiyat aralığından 131.690 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,38'e yükseldi.

LXGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 6,49 – 6,61 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAGEN – YK Başkanı Yusuf Şenel tarafından virman yoluyla 141.377.798 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,56'ya yükseldi.

MAGEN – Naturel Holding tarafından virman yoluyla 88.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,98'e yükseldi.

MASFN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 245.000 adet pay 31,98 – 32,56 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 350.000 adet pay 35,78 – 36,08 TL fiyat aralığından geri alındı.

MCARD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.000 adet pay 94,10 – 95,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 9,50 TL ortalama fiyattan geri alındı.

METEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 622.464 adet pay 19,79 – 20,04 TL fiyat aralığından geri alındı.

MEYSU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 11.323 adet pay 7,69 TL ortalama fiyattan geri alındı.

MIATK – İhsan Ünal tarafından 26,93 TL fiyattan 1.897.892 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,20'ye yükseldi.

MIATK – Ali Gökhan Beltekin tarafından 27,50 TL fiyattan 10.213.926 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,88'e yükseldi.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 35,64 – 35,92 TL fiyat aralığından geri alındı.

OFSYM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 56.452 adet pay 52,75 – 53,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

ORGE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 21,00 – 21,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

OYLUM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 113.664 adet pay 6,45 – 6,55 TL fiyat aralığından geri alındı.

OZKGY – YK Başkanı Ahmet Akbalık tarafından 11,61 TL fiyattan 3.200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %53,16'ya yükseldi.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 103.000 adet pay 30,50 TL ortalama fiyattan geri alındı.

PRKME – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 45.000 adet pay 13,05 – 13,14 TL fiyat aralığından geri alındı.

PSGYO – Fatih Erdoğan tarafından 1,70 – 1,74 TL fiyat aralığından 15.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,52'ye yükseldi.

PSGYO – Mehmet Erdoğan tarafından 1,74 TL fiyattan 1.436.193 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,51'e yükseldi.

SAHOL – Azami 42 milyon TL nominal değerli payın, 7 milyar TL'ye kadar fon ayrılarak 3 yıl içinde geri alınmasına yönelik pay geri alım programı başlatıldı.

SAHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 290.000 adet pay 85,55 – 86,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

SANKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 128.394 adet pay 19,70 – 20,48 TL fiyat aralığından geri alındı.

SOKE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 288.656 adet pay 7,45 – 7,56 TL fiyat aralığından geri alındı.

TABGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 202,80 – 205,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

TKNKA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 21.177 adet pay 35,00 TL ortalama fiyattan geri alındı.

TRALT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.426.500 adet pay 40,96 – 41,48 TL fiyat aralığından geri alındı.

TRENJ – TRALT tarafından 87,45 – 89,90 TL fiyat aralığından 114.656 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,46'ya yükseldi.

TRMET – TRALT tarafından 119,70 – 121,90 TL fiyat aralığından 247.977 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,92'ye yükseldi.

TUKAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 973.533 adet pay 1,96 TL fiyattan geri alındı.

TUREX – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 5,59 TL ortalama fiyattan geri alındı.

ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 850.000 adet pay 6,31 – 6,45 TL fiyat aralığından geri alındı.

YYLGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 73.000 adet pay 7,05 – 7,09 TL fiyat aralığından geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirket bulunmuyor.

(İNFO YATIRIM)