Yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin çalışmalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında altıncı Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı toplantıda, yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik çalışmalar, tasfiye işlemlerindeki son durum ve sermaye piyasalarında planlanan düzenlemeler değerlendirildi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, tasfiye sürecinde önemli ilerleme sağlandığı bildirildi.

45 BİN KİŞİYE YÖNELİK 40,8 MİLYAR TL'LİK İŞLEM TAMAMLANDI

Açıklamaya göre, tasfiye sürecinin başlangıcından bu yana A1 Portföy Yönetim Şirketi A.Ş., Bulls Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. tarafından yönetilen 66 yatırım fonunda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye yönelik toplam yaklaşık 40,8 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye işlemi tamamlandı.

Söz konusu işlemlerin Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Böylece başlangıçta 131 olan tasfiye sürecindeki yatırım fonu sayısı 65'e geriledi.

Açıklanan 40,8 milyar TL'lik tutar, yalnızca nakit ödemeleri değil, ayni tasfiye işlemlerini de kapsıyor.

HEDEF PORTFÖY FONLARI İÇİN YENİ KARAR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 15 Ekim 2026 tarihinde Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonlara ilişkin yeni bir karar aldı.

Buna göre Hedef Portföy fonlarının tasfiye işlemleri de A1, Bulls ve Pardus Portföy tarafından yönetilen fonlar için belirlenen esaslara tabi olacak.

Açıklamada, önümüzdeki hafta başta para piyasası fonlarında bulunan yatırımcılar olmak üzere mümkün olan en fazla sayıda kişiye ödeme yapılmasının planlandığı bildirildi.

FON YATIRIMCILARI İÇİN YENİ KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE

Toplantıda, yatırım fonlarının tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesini ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını amaçlayan kanun teklifinin son durumu da değerlendirildi.

14 Ekim 2026 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklifin, önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi öngörülüyor.

Teklifin yasalaşması halinde tasfiye ve ödeme süreçlerine ilişkin hukuki çerçevenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

SERMAYE PİYASASI KANUNU'NDA KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK HAZIRLIĞI

Altıncı Fon Koordinasyon Kurulu toplantısında yalnızca mevcut tasfiye işlemleri değil, sermaye piyasalarının geleceğine yönelik yeni düzenlemeler de gündeme geldi.

Sermaye piyasalarındaki yapısal sorunların giderilmesi, düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların güçlendirilmesi ve yaptırımların caydırıcılığının artırılması amacıyla hazırlanan taslak ele alındı.

Sermaye Piyasası Kanunu'nda kalıcı ve kapsamlı değişiklikler öngören taslağa ilişkin ilk değerlendirmelerin yapıldığı bildirildi.

Yeni düzenlemelerin içeriği ve yasama takvimi ise henüz kesinleşmedi.