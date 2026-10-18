Türkiye'de yatırım fonlarına yönelik başlatılan tasfiye sürecinde yeni aşamaya geçildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen altıncı Fon Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından, başlangıçta 131 olan tasfiye kapsamındaki fon sayısının 65'e gerilediği açıklandı.

A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy tarafından yönetilen toplam 66 yatırım fonunda, 45 bini aşkın kişiye yönelik yaklaşık 40,8 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye işlemi tamamlandı.

Ancak dört portföy yönetim şirketine ait toplam 65 yatırım fonunun tasfiye süreci devam ediyor.

TASFİYESİ DEVAM EDEN 65 FON HANGİ ŞİRKETLERE AİT?

SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli tasfiye listesi ile tamamlanan işlemler karşılaştırıldığında kalan fonların şirketlere göre dağılımı şöyle:

Portföy yönetim şirketi Fon sayısı Hedef Portföy 31 Atlas Portföy 16 Pusula Portföy 12 Tera Portföy 6 Toplam 65

HEDEF PORTFÖY: TASFİYESİ DEVAM EDEN 31 FON

Sıra Fon kodu 1 HLR 2 HEH 3 HAT 4 HKM 5 HIM 6 HPL 7 HDH 8 HBV 9 HDA 10 HVA 11 HMK 12 HGH 13 HGJ 14 HPI 15 HFI 16 HPP 17 HIN 18 HKP 19 KSA 20 HPF 21 HMV 22 FNT 23 NFK 24 HYV 25 HPH 26 HKJ 27 HVB 28 HVC 29 DUH 30 HDK 31 HPZ

SPK'nın 15 Ekim 2026 tarihli kararıyla Hedef Portföy'ün kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerinin de A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy fonları için belirlenen esaslara tabi tutulmasına karar verildi.

ATLAS PORTFÖY: TASFİYESİ DEVAM EDEN 16 FON

Sıra Fon kodu 1 LGO 2 BSH 3 AP5 4 BAC 5 AP4 6 ABG 7 LAI 8 KHD 9 BTJ 10 KLH 11 PPT 12 PSE 13 SNY 14 DFI 15 GCD 16 UHS

PUSULA PORTFÖY: TASFİYESİ DEVAM EDEN 12 FON

Sıra Fon kodu 1 PHB 2 PBH 3 PDG 4 PDC 5 PGH 6 PHN 7 PKD 8 PNU 9 PKZ 10 PRY 11 PKM 12 PCS

TERA PORTFÖY: TASFİYESİ DEVAM EDEN 6 FON

Fon kodu Fon adı TLY Tera Portföy Birinci Serbest Fon DOH Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon THF Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu TP2 Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu TLV Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu T3B Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

TASFİYEDEKİ FONLARIN ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

SPK'nın daha önce açıkladığı ara ödeme düzenlemesi kapsamında, mutabakat işlemleri tamamlanan yatırımcılara net yatırım tutarları esas alınarak 1 milyon TL'ye kadar ödeme yapılabilmesi öngörülüyor.

Ödemelerde öncelik para piyasası fonlarına veriliyor. Ara ödeme yapılması, ilgili fonun tasfiyesinin tamamlandığı anlamına gelmiyor. Bu tutarlar nihai tasfiye hesabından mahsup ediliyor.

Altıncı Fon Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada ise önümüzdeki hafta başta para piyasası fonlarındaki yatırımcılar olmak üzere mümkün olan en fazla sayıda kişiye ödeme yapılmasının planlandığı belirtildi.

Bununla birlikte tasfiyesi devam eden 65 fonun tamamı için kesinleşmiş ortak bir ödeme tarihi açıklanmadı.

FON TASFİYESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE

Yatırım fonlarının tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesini ve yatırımcılara yapılacak ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını amaçlayan kanun teklifi, 14 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklifin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi öngörülüyor.

Ayrıca sermaye piyasalarında denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yaptırımların caydırıcılığının artırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nda kapsamlı değişiklikler yapılmasına yönelik yeni bir taslak üzerinde çalışılıyor.

Not: Listedeki 65 fon, başlangıçtaki 131 fonluk SPK tasfiye listesinden işlemleri tamamlandığı açıklanan 66 fonun çıkarılmasıyla belirlenmiştir. Fonların yatırımcı bazındaki ödeme ve mutabakat durumları farklılık gösterebilir.