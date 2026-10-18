Fon krizinde 45 bini aşkın kişiye yönelik yaklaşık 40,8 milyar TL'lik ayni ve nakdi tasfiye işleminin tamamlanmasının ardından gözler geriye kalan 65 yatırım fonuna çevrildi. Tasfiye süreci devam eden fonlar Hedef, Atlas, Pusula ve Tera Portföy bünyesinde bulunuyor. Peki, hangi fonlar hala tasfiyede, fon kodları neler ve yatırımcı ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte 65 fonun tam listesi...
Türkiye'de yatırım fonlarına yönelik başlatılan tasfiye sürecinde yeni aşamaya geçildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen altıncı Fon Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından, başlangıçta 131 olan tasfiye kapsamındaki fon sayısının 65'e gerilediği açıklandı.
A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy tarafından yönetilen toplam 66 yatırım fonunda, 45 bini aşkın kişiye yönelik yaklaşık 40,8 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye işlemi tamamlandı.
Ancak dört portföy yönetim şirketine ait toplam 65 yatırım fonunun tasfiye süreci devam ediyor.
TASFİYESİ DEVAM EDEN 65 FON HANGİ ŞİRKETLERE AİT?
SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli tasfiye listesi ile tamamlanan işlemler karşılaştırıldığında kalan fonların şirketlere göre dağılımı şöyle:
|Portföy yönetim şirketi
|Fon sayısı
|Hedef Portföy
|31
|Atlas Portföy
|16
|Pusula Portföy
|12
|Tera Portföy
|6
|Toplam
|65
HEDEF PORTFÖY: TASFİYESİ DEVAM EDEN 31 FON
|Sıra
|Fon kodu
|1
|HLR
|2
|HEH
|3
|HAT
|4
|HKM
|5
|HIM
|6
|HPL
|7
|HDH
|8
|HBV
|9
|HDA
|10
|HVA
|11
|HMK
|12
|HGH
|13
|HGJ
|14
|HPI
|15
|HFI
|16
|HPP
|17
|HIN
|18
|HKP
|19
|KSA
|20
|HPF
|21
|HMV
|22
|FNT
|23
|NFK
|24
|HYV
|25
|HPH
|26
|HKJ
|27
|HVB
|28
|HVC
|29
|DUH
|30
|HDK
|31
|HPZ
SPK'nın 15 Ekim 2026 tarihli kararıyla Hedef Portföy'ün kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerinin de A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy fonları için belirlenen esaslara tabi tutulmasına karar verildi.
ATLAS PORTFÖY: TASFİYESİ DEVAM EDEN 16 FON
|Sıra
|Fon kodu
|1
|LGO
|2
|BSH
|3
|AP5
|4
|BAC
|5
|AP4
|6
|ABG
|7
|LAI
|8
|KHD
|9
|BTJ
|10
|KLH
|11
|PPT
|12
|PSE
|13
|SNY
|14
|DFI
|15
|GCD
|16
|UHS
PUSULA PORTFÖY: TASFİYESİ DEVAM EDEN 12 FON
|Sıra
|Fon kodu
|1
|PHB
|2
|PBH
|3
|PDG
|4
|PDC
|5
|PGH
|6
|PHN
|7
|PKD
|8
|PNU
|9
|PKZ
|10
|PRY
|11
|PKM
|12
|PCS
TERA PORTFÖY: TASFİYESİ DEVAM EDEN 6 FON
|Fon kodu
|Fon adı
|TLY
|Tera Portföy Birinci Serbest Fon
|DOH
|Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|THF
|Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu
|TP2
|Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
|TLV
|Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
|T3B
|Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
TASFİYEDEKİ FONLARIN ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
SPK'nın daha önce açıkladığı ara ödeme düzenlemesi kapsamında, mutabakat işlemleri tamamlanan yatırımcılara net yatırım tutarları esas alınarak 1 milyon TL'ye kadar ödeme yapılabilmesi öngörülüyor.
Ödemelerde öncelik para piyasası fonlarına veriliyor. Ara ödeme yapılması, ilgili fonun tasfiyesinin tamamlandığı anlamına gelmiyor. Bu tutarlar nihai tasfiye hesabından mahsup ediliyor.
Altıncı Fon Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada ise önümüzdeki hafta başta para piyasası fonlarındaki yatırımcılar olmak üzere mümkün olan en fazla sayıda kişiye ödeme yapılmasının planlandığı belirtildi.
Bununla birlikte tasfiyesi devam eden 65 fonun tamamı için kesinleşmiş ortak bir ödeme tarihi açıklanmadı.
FON TASFİYESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE
Yatırım fonlarının tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesini ve yatırımcılara yapılacak ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını amaçlayan kanun teklifi, 14 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Teklifin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi öngörülüyor.
Ayrıca sermaye piyasalarında denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yaptırımların caydırıcılığının artırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nda kapsamlı değişiklikler yapılmasına yönelik yeni bir taslak üzerinde çalışılıyor.
Not: Listedeki 65 fon, başlangıçtaki 131 fonluk SPK tasfiye listesinden işlemleri tamamlandığı açıklanan 66 fonun çıkarılmasıyla belirlenmiştir. Fonların yatırımcı bazındaki ödeme ve mutabakat durumları farklılık gösterebilir.