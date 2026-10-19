Altın fiyatları 19 Ekim 2026 Pazartesi günü yeni haftaya yükselişle başladı. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından değerli metallerde yukarı yönlü hareket görülürken gram altın 6.658 TL'ye, ons altın ise 4.178 dolar seviyesine ulaştı. Çeyrek altın 10.886 TL'den, Cumhuriyet altını ise 43.414 TL'den satılıyor. İşte güncel altın alış satış fiyatları...
Altın piyasasında yeni haftanın ilk işlem gününde yükseliş yaşanıyor. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesi ve enflasyon beklentilerine ilişkin gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor.
19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 07.17 itibarıyla ons altın yüzde 0,30 yükselerek 4.178,73 dolara ulaştı. Gram altın ise yüzde 0,38 değer kazanarak 6.658,70 TL seviyesine çıktı.
PETROL 107 DOLARA GERİLEDİ, ALTIN YÜKSELDİ
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki düşüş, altın fiyatlarını destekledi. Brent petrolün varil fiyatı pazartesi günü yüzde 1,77 gerileyerek 107,92 dolara, ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 0,82 düşüşle 100,58 dolara indi.
Petrol fiyatlarındaki gerilemede ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın yakıt ihracatına yönelik yaptırım ve tarifelerden muafiyet kararı etkili oldu. Kararın küresel petrol arzını artırabileceği beklentisi enerji fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.
Petroldeki düşüşün enflasyon endişelerini hafifletmesi altına destek sağlarken yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası ve yaklaşan ekonomik veriler bulunuyor.
19 EKİM 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI
Ons altın: Alış 4.178,10 dolar – Satış 4.178,73 dolar
Gram altın: Alış 6.657,95 TL – Satış 6.658,70 TL
Çeyrek altın: Alış 10.652,72 TL – Satış 10.886,97 TL
Yarım altın: Alış 21.242,95 TL – Satış 21.778,56 TL
Tam altın: Alış 43.206,00 TL – Satış 43.719,00 TL
Cumhuriyet altını: Alış 42.610,86 TL – Satış 43.414,70 TL
Ata altın: Alış 43.568,54 TL – Satış 44.667,38 TL
Ziynet altını: Alış 42.619,09 TL – Satış 43.423,91 TL
Gremse altın: Alış 107.217,00 TL – Satış 108.877,00 TL
14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL – Satış 4.861,15 TL
22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL – Satış 6.286,90 TL