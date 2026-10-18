Gümüş fiyatlarında tarihi zirveden başlayan sert düşüş, küresel piyasalarda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Rekor seviyesine göre yüzde 50'yi aşan değer kaybı yaşayan gümüşün, yalnızca yatırımcılar açısından değil, dünya ekonomisinin geleceği bakımından da önemli sinyaller verebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre değerli metaldeki gerilemenin arkasında ekonomik büyümeye ilişkin endişeler de bulunabilir.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA YÜZDE 50'Yİ AŞAN KAYIP

Gümüş, 2026 yılı içerisinde ulaştığı tarihi zirvenin ardından sert bir gerileme yaşadı. MarketWatch'ın 17 Ekim tarihli haberine göre değerli metal, rekor seviyesine kıyasla yüzde 50'den fazla değer kaybetti.

Söz konusu düşüş, günlük veya haftalık fiyat değişimini değil, yıl içerisinde ulaşılan en yüksek seviyeden itibaren yaşanan toplam kaybı ifade ediyor.

UZMANDAN KÜRESEL EKONOMİ UYARISI

Money Metals Exchange Başkanı ve CEO'su Stefan Gleason, gümüş fiyatlarındaki sert hareketin ekonomik görünüm açısından önemli bir mesaj taşıyabileceğini belirtti.

Gleason'a göre gümüş, altına kıyasla ekonomik büyümeye ve sanayi faaliyetlerine daha duyarlı bir yapıya sahip. Bu nedenle fiyatlardaki sert gerileme, ekonomide ortaya çıkabilecek sorunların erken işaretlerinden biri olabilir.

GÜMÜŞ NEDEN ALTINDAN DAHA FARKLI HAREKET EDİYOR?

Altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman talebiyle desteklenebilirken gümüş hem yatırım aracı hem de sanayi metali olarak kullanılıyor.

Elektronik, güneş enerjisi ve çeşitli üretim alanlarında kullanılan gümüşe yönelik talep, küresel ekonomik faaliyetlerden etkilenebiliyor.

Bu nedenle sanayi üretiminde yavaşlama beklentileri, gümüş fiyatları üzerinde altına kıyasla farklı bir baskı oluşturabiliyor.

PETROL VE YÜKSEK FAİZ BASKISI DA GÜNDEMDE

Küresel enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi, üretim maliyetlerini artırarak ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Öte yandan enflasyon endişeleri nedeniyle faizlerin yüksek kalacağı beklentisi, dolar ve tahvil getirilerini destekleyerek faiz getirisi bulunmayan değerli metallere yönelik yatırım talebini etkileyebiliyor.

Gümüş ise bu gelişmelere ek olarak sanayi talebindeki değişimlere de duyarlı olması nedeniyle daha sert fiyat hareketleri yaşayabiliyor.

GÜMÜŞTEKİ DÜŞÜŞ EKONOMİK KRİZİN HABERCİSİ Mİ?

Gümüşte tarihi zirveden yaşanan yüzde 50'yi aşan kayıp, küresel ekonomide yavaşlama ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

Ancak uzmanların değerlendirmesi, ekonomik durgunluğun kesinleştiği anlamına gelmiyor. Gümüş fiyatları; sanayi talebi, doların seyri, faiz beklentileri ve yatırımcı işlemleri gibi birçok faktörden etkileniyor.

Bu nedenle son fiyat hareketi, küresel ekonomik görünüm açısından izlenmesi gereken olası bir uyarı olarak değerlendiriliyor.