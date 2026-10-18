Borsa İstanbul'da 12-16 Ekim 2026 haftasının ardından yatırımcı sayısı en yüksek hisseler belli oldu. BIST 100 endeksinde yer alan şirketler arasında yüz binlerce yatırımcının portföyünde bulunan hisseler sıralanırken, listenin zirvesindeki iki şirket arasındaki fark 24 bine kadar indi. Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sıradaki yerini alırken, Tüpraş (TUPRS), SASA Polyester (SASA) ve ASELSAN (ASELS) da yatırımcı sayısıyla öne çıkan şirketler arasında yer aldı.

BORSADA EN FAZLA YATIRIMCI HANGİ HİSSEDE?

12-16 Ekim haftasına ilişkin verilere göre BIST 100 endeksinde yatırımcı sayısı en yüksek şirket Türk Hava Yolları (THYAO) oldu.

THYAO paylarında 798 bin 419 yatırımcı bulunurken, ikinci sıradaki Tüpraş (TUPRS) 774 bin 427 yatırımcıyla listeye girdi.

İki şirket arasındaki yatırımcı sayısı farkı 23 bin 992 olarak hesaplandı.

Üçüncü sırada 713 bin 182 yatırımcıyla SASA Polyester (SASA), dördüncü sırada ise 670 bin 399 yatırımcıyla ASELSAN (ASELS) yer aldı.

İlk beşi tamamlayan İş Bankası (ISCTR) hisselerinde ise 510 bin 372 yatırımcı bulunuyor.

YATIRIMCI SAYISI EN YÜKSEK 20 HİSSE

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısına göre ilk 20'de yer alan şirketler şöyle:

Sıra Hisse kodu Yatırımcı sayısı 1 THYAO 798.419 2 TUPRS 774.427 3 SASA 713.182 4 ASELS 670.399 5 ISCTR 510.372 6 HEKTS 495.837 7 SISE 444.853 8 PGSUS 409.119 9 ALTNY 383.080 10 EREGL 355.022 11 FROTO 339.594 12 REEDR 311.071 13 KONTR 301.046 14 CWENE 289.592 15 KCHOL 283.357 16 ASTOR 279.769 17 PATEK 256.392 18 ENTRA 252.342 19 CANTE 244.816 20 IZENR 235.464

İLK 4 HİSSEDE 670 BİNDEN FAZLA YATIRIMCI BULUNUYOR

Listenin ilk dört sırasında yer alan THYAO, TUPRS, SASA ve ASELS hisselerinin her birinde 670 binden fazla yatırımcı bulunuyor.

Bu şirketleri 500 binin üzerinde yatırımcı sayısıyla ISCTR takip ederken, HEKTS ve SISE hisseleri de listenin üst sıralarında yer aldı.

Havacılık sektöründen THYAO ve PGSUS, bankacılık sektöründen ISCTR, enerji sektöründen ise TUPRS, CWENE, ASTOR ve IZENR gibi şirketler sıralamada bulunuyor.

YATIRIMCI SAYISI YÜKSEK OLMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Bir hissedeki yatırımcı sayısının yüksek olması, söz konusu payın çok sayıda farklı yatırımcının portföyünde bulunduğunu gösteriyor.

Ancak yatırımcı sayısı, şirketin piyasa değeri veya hissede tutulan toplam yatırım tutarıyla aynı anlama gelmiyor.

Ayrıca bir hissede yatırımcı sayısının fazla olması, fiyatının yükseleceğini ya da daha yüksek getiri sağlayacağını garanti etmiyor.

Yatırımcı sayısındaki değişimler, pay sahipliği dağılımı açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirilirken yatırım kararlarında şirketin finansal performansı, değerlemesi ve piyasa koşulları da önem taşıyor.

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