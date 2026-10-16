Ekonomist Nouriel Roubini, yatırımcılara altın, Bitcoin ve yapay zekâ piyasasına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Küresel ekonomik ve jeopolitik risklerin sürdüğüne işaret eden Roubini, yatırım tercihini Bitcoin yerine yüzyılların madeni altın oldu. Roubini tercihini fiziki altından yana kullandı.

“Dr. Doom” (Felaket Doktoru) lakabıyla tanınan Roubini, Dubai’de düzenlenen SuperReturn konferansının ardından verdiği röportajda küresel ekonominin görünümünü değerlendirdi. Ünlü ekonomist, yatırımcıların portföylerini farklı coğrafyalara yaymaları gerektiğini vurgularken, değerli metaller ve kripto para piyasalarına ilişkin görüşlerini de aktardı.

ROUBİNİ'NİN TERCİHİ ALTIN OLDU

Roubini, artan ekonomik, finansal ve jeopolitik riskler karşısında altına yatırım yapmanın daha mantıklı olabileceğini ifade etti. Altın ile Bitcoin'in performansını karşılaştıran ekonomist, geçen yıl altının yüzde 60 yükseldiğini, “dijital altın” olarak adlandırılan Bitcoin'in ise yüzde 5 değer kaybettiğini söyledi.

Kripto paraların yüksek fiyat oynaklığına dikkat çeken Roubini, Bitcoin yerine fiziki altını tercih ettiğini belirtti.

Ünlü ekonomist, yatırımcıların yalnızca tek bir ülkeye veya piyasaya bağlı kalmamaları gerektiğini de vurguladı. Asya, Orta Doğu ve gelişmekte olan piyasaların portföy çeşitlendirmesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

YAPAY ZEKÂ HİSSELERİNDE DÜZELTME BEKLİYOR

Roubini, yapay zekâ sektöründe bazı şirketlerin aşırı değerlenmiş olabileceğine ve piyasalarda bir düzeltme yaşanabileceğine dikkat çekti. Ancak olası bir geri çekilmenin küresel ekonomi açısından büyük bir tehdit oluşturmasını beklemediğini söyledi.

Teknoloji şirketlerinin 2000 yılındaki dot-com balonuna kıyasla daha güçlü gelir ve kârlılık yapısına sahip olduğunu belirten Roubini, yapay zekâ, robotik, yarı iletkenler ve biyoteknoloji gibi alanların uzun vadeli büyümeyi destekleyeceğini savundu.

Teknolojik gelişmelerin yalnızca ABD merkezli şirketlerle sınırlı kalmayacağını kaydeden ekonomist; Japonya, Güney Kore, Tayvan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Roubini, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin yapay zekâ yatırımlarında giderek daha önemli bir konuma geldiğini belirtti.

SURİYE VE IRAK İÇİN BÜYÜME POTANSİYELİNE DİKKAT ÇEKTİ

Orta Doğu ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Roubini, Suriye ve Irak'ın uzun vadede önemli büyüme potansiyeli taşıdığını söyledi.

Suriye'de siyasi istikrarın güçlenmesi ve Körfez ülkelerinden gelebilecek yeniden yapılanma yatırımlarının ekonomik toparlanmayı destekleyebileceğini belirten Roubini, Irak'ın ise petrol ve enerji kaynakları sayesinde bölgesel istikrarın artmasından yararlanabileceğini ifade etti.

KÜRESEL EKONOMİDE RİSKLER DEVAM EDİYOR

Roubini, küresel ekonominin görünümünde artan kamu borçları, yüksek tahvil faizleri ve jeopolitik gerilimlerin risk oluşturmaya devam ettiğini hatırlattı.

Ekonomiste göre borçların sürdürülebilirliği ve jeopolitik belirsizlikler önemini korurken, teknolojik yeniliklerin sunduğu fırsatlar küresel ekonominin geleceğinde belirleyici rol oynayabilir. Bu nedenle yatırımcıların hem riskleri gözetmeleri hem de uzun vadeli büyüme potansiyeli taşıyan sektörleri değerlendirmeleri gerekiyor.

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