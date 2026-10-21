Piyasa katılımcıları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) likidite adımlarına kilitlenmiş durumda.

Küresel piyasalarda dolar endeksinin seyri ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki görünüm, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı şekillendirmeye devam ediyor.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

• ABD Doları (USD): Serbest piyasada saat 06:58 itibarıyla 49,59 TL seviyesinden alınan dolar, 49,60 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

• Euro (EUR): Güne 55,71 TL alış seviyesinde başlayan euro, aynı saatlerde 55,75 TL seviyesinden satılıyor.

• İngiliz Sterlini (GBP): Sterlin/TL paritesi 66,38 TL alış ve 66,39 TL satış fiyatıyla seyrediyor.

• İsviçre Frangı (CHF): Serbest piyasada 60,05 TL alış, 60,09 TL satış seviyesinde yer alıyor.