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Serbest piyasada döviz kurları yeni güne sınırlı hareketlerle başladı. Dolar/TL ve euro/TL paritelerinde küresel makroekonomik veri akışı ve merkez bankalarının politikaları takip ediliyor.

Piyasa katılımcıları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) likidite adımlarına kilitlenmiş durumda.

Küresel piyasalarda dolar endeksinin seyri ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki görünüm, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı şekillendirmeye devam ediyor.

Dolar kritik sınırda bekliyor! 21 Ekim güncel döviz kurları, Görsel 1

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

• ABD Doları (USD): Serbest piyasada saat 06:58 itibarıyla 49,59 TL seviyesinden alınan dolar, 49,60 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

• Euro (EUR): Güne 55,71 TL alış seviyesinde başlayan euro, aynı saatlerde 55,75 TL seviyesinden satılıyor.

• İngiliz Sterlini (GBP): Sterlin/TL paritesi 66,38 TL alış ve 66,39 TL satış fiyatıyla seyrediyor.

• İsviçre Frangı (CHF): Serbest piyasada 60,05 TL alış, 60,09 TL satış seviyesinde yer alıyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 49,60 49,61 % 0.08 08:42
Euro 55,69 55,73 % -0.05 08:42
İngiliz Sterlini 66,38 66,39 % 0.05 08:42
Avustralya Doları 34,78 34,80 % 0.23 08:42
İsviçre Frangı 60,06 60,09 % -0.05 08:42
Rus Rublesi 0,60 0,60 % 0.08 08:40
Çin Yuanı 7,43 7,43 % 0.03 08:42
İsveç Kronu 5,00 5,01 % -0.08 08:42
Tüm Döviz Fiyatları

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