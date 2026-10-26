Dolar ve Euro fiyatları, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü haftanın ilk işlem gününde araştırılıyor. Döviz piyasasındaki hareketlilik sürerken yatırımcılar ve vatandaşlar, "Dolar bugün ne kadar?", "Euro kaç TL oldu?", "1 dolar kaç TL?" ve "Dolar ve Euro alış satış fiyatları ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte 26 Ekim 2026 güncel dolar ve Euro kuru...

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

26 Ekim TSİ 07.22 itibarıyla dolar ve euro alış satış fiyatları şöyle;

Dolar alış fiyatı: 49,7516 TL

Dolar satış fiyatı: 49,7700 TL

Euro alış fiyatı: 55,8396 TL

Euro satış fiyatı: 55,9138 TL

EUR/USD PARİTESİNDE SON DURUM NE?

Euro/Dolar paritesi 1,1220 seviyesinde dengelenmiş durumda. Son dönemde doların küresel ölçekte güçlü kalması, paritenin dar banttaki hareketini destekliyor.