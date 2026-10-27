Yatırımcıların küresel merkez bankalarından gelecek faiz sinyalleri ile yurt içi makroekonomik gelişmelere odaklandığı günde, ana para birimlerinde hafif primli bir seyir hakim.
Haftanın ikinci işlem gününde döviz piyasalarında yatay ve sınırlı yukarı yönlü hareketlilik takip ediliyor.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören döviz kurları saat 06:58 itibarıyla şu seviyelerde seyrediyor:
• Dolar/TL: Güne yüzde 0,07 civarında hafif yükselişle başlayan Amerikan doları, serbest piyasada 49,77 TL alış ve 49,79 TL satış fiyatıyla el değiştiriyor.
• Euro/TL: Küresel parite hareketlerinin etkisiyle euro, Türk lirası karşısında 55,64 TL alış ve 55,72 TL satış seviyelerinde bulunuyor.
• İngiliz Sterlini: İngiliz Sterlini serbest piyasada 66,49 TL alış, 66,52 TL satış bandında işlem görüyor.
• İsviçre Frangı: İsviçre Frangı ise 60,09 TL alış ve 60,14 TL satış seviyelerinde yatay bir grafik çiziyor.
Uluslararası piyasalarda ise EUR/USD paritesi 1,1160 seviyelerinde dengelenme çabasını sürdürüyor.
Analistler, gün içinde açıklanacak ekonomik veriler ile tahvil getirilerindeki oynaklığın kur tarafındaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını kaydediyor.