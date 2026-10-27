Haftanın ikinci işlem gününde döviz piyasalarında yatay ve sınırlı yukarı yönlü hareketlilik takip ediliyor.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören döviz kurları saat 06:58 itibarıyla şu seviyelerde seyrediyor:

• Dolar/TL: Güne yüzde 0,07 civarında hafif yükselişle başlayan Amerikan doları, serbest piyasada 49,77 TL alış ve 49,79 TL satış fiyatıyla el değiştiriyor.

• Euro/TL: Küresel parite hareketlerinin etkisiyle euro, Türk lirası karşısında 55,64 TL alış ve 55,72 TL satış seviyelerinde bulunuyor.

• İngiliz Sterlini: İngiliz Sterlini serbest piyasada 66,49 TL alış, 66,52 TL satış bandında işlem görüyor.

• İsviçre Frangı: İsviçre Frangı ise 60,09 TL alış ve 60,14 TL satış seviyelerinde yatay bir grafik çiziyor.

Uluslararası piyasalarda ise EUR/USD paritesi 1,1160 seviyelerinde dengelenme çabasını sürdürüyor.

Analistler, gün içinde açıklanacak ekonomik veriler ile tahvil getirilerindeki oynaklığın kur tarafındaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını kaydediyor.