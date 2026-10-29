Serbest piyasada döviz kurları yeni güne yatay ve sınırlı hareketlerle başladı.

Dolar/TL kuru, güne 49,82 – 49,84 bandında hafif satıcılı ancak genel hatlarıyla yatay bir grafikle başladı.

Psikolojik sınır olarak kabul edilen 50 TL seviyesinin hemen altında konumlanan kurda, TCMB'nin likidite adımları ve sıkı para politikası duruşu dengelenme sürecini destekliyor.

EURO/DOLAR PARİTESİ VE STERLİN CEPHESİ

Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,11 seviyelerinde işlem görürken, yurt içinde euro/TL kuru 55,70 bandına yakın seyrini koruyor.

İngiliz sterlini ise 66,50 TL seviyelerinde alıcı bularak sınırlı değer kazancını korumaya devam ediyor.

Ekonomi analistleri, gün içerisinde açıklanacak olan küresel büyüme verileri, merkez bankası yetkililerinin mesajları ve jeopolitik gelişmelerin kur tarafındaki yön arayışında belirleyici olacağını ifade ediyor.