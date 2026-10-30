İstanbul serbest piyasasında Amerikan doları, güne 49,93 TL alış ve 49,96 TL satış seviyelerinde işlem görerek 50 TL kritik eşiğinin hemen altında başladı.

Euro ise yüzde 0,24’lük artışla 55,99 TL alış ve 56,09 TL satış fiyatıyla el değiştiriyor.

İngiliz sterlini serbest piyasada 67,01 TL civarında alıcı bulurken, İsviçre frangı ise 60,93 TL seviyelerinde dengelenmiş durumda.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gösterge kurlarında ABD Doları efektif alışta 49,69 TL, satışta 49,78 TL olarak belirlenirken; euro efektif satış kuru 55,52 TL oldu.

Uluslararası piyasalarda dolar endeksi (DXY) 102 seviyelerinde hareket ederken, euro/dolar paritesi 1,12 bandında işlem görüyor.

Analistler, küresel tarafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz patikasına ilişkin yönlendirmelerinin yanı sıra açıklanacak büyüme ve enflasyon verilerinin kur üzerindeki seyrin belirlenmesinde etkili olacağını ifade ediyor.