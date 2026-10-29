Matriks Haber tarafından 29 banka ve aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirilen geniş kapsamlı anket, ekim ayı fiyat hareketlerine, yıl sonu TÜFE tahminlerine ve kur tarafındaki beklentilere ışık tuttu.

Anket sonuçlarına göre piyasa aktörleri ekim ayında tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 2,40 artış göstereceğini hesaplarken, yıl sonu dolar/TL tahmininde sınırlı bir aşağı yönlü revizyon kaydedildi.

GÖSTERGE VE BEKLENTİ TABLOSU

Finansal kurumların TÜFE, çekirdek göstergeler ve döviz kuruna dair medyan ve ortalama tahminleri şu şekilde gerçekleşti:

Gösterge / Vade Medyan Beklenti Ortalama Beklenti Tahmin Aralığı (En Düşük - En Yüksek) Önceki Dönem Ekim TÜFE (Aylık) %2,40 %2,33 %1,90 – %2,70 %1,84 (Eylül gerçekleşmesi) Ekim TÜFE (Yıllık) %29,54 %29,44 %28,89 – %29,90 %29,73 (Eylül gerçekleşmesi) Ekim Çekirdek TÜFE (C Endeksi) %2,20 (Aylık) — — Yıllık %28,45 2026 Yıl Sonu TÜFE %29,50 — %29,00 – %32,00 %29,50 (Sabit) 2027 Yıl Sonu TÜFE %23,25 — %15,00 – %25,00 %23,50 12 Ay Sonrası TÜFE %24,15 — — — 2026 Yıl Sonu Dolar/TL 51,6000 — 50,3900 – 52,5000 51,8000 12 Ay Sonrası Dolar/TL 60,1250 — — —

EKİM ENFLASYONUNDA YILLIK TREND YÜZDE 30'UN ALTINDA KALIYOR

Eylül ayında piyasa beklentilerinin (yüzde 2,21) altında kalarak aylık bazda yüzde 1,84 artan ve yıllıkta yüzde 29,73 seviyesine gerileyen manşet TÜFE'nin ardından ekim ayı beklentileri de şekillendi.

21 kurumun tahmin sunduğu ekim ayı TÜFE medyanı yüzde 2,40 artışa işaret ederken, bu tahminin gerçekleşmesi durumunda yıllık enflasyonun yüzde 29,54 seviyesinde dengelenmesi öngörülüyor.

Enerji, gıda, alkollü içecekler, tütün ve altın gibi oynak kalemlerin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon göstergesi olan C Endeksi için 10 ekonomistin sunduğu medyan beklenti ise aylık yüzde 2,20, yıllık bazda ise yüzde 28,45 oldu.

2026 YIL SONU TÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 29,50'DE KALDI

Piyasa katılımcılarının 2026 yılı kapanışına dair enflasyon öngörülerinde bir önceki ankete göre değişiklik yaşanmadı.

26 ekonomistin katıldığı projeksiyonda yıl sonu medyan TÜFE beklentisi yüzde 29,50 düzeyinde sabit kaldı; tahmin aralığı ise yüzde 29,00 ile 32,00 bandında oluştu.

Gelecek yıllara ilişkin dezenflasyon sürecine dair güvenin korunduğu görüldü:

2027 Sonu Beklentisi: 14 ekonomistin katılımıyla bir önceki anket dönemindeki yüzde 23,50 seviyesinden yüzde 23,25'e çekildi.

12 Ay Sonrası: Önümüzdeki bir yıllık periyotta yıllık TÜFE artışının yüzde 24,15 seviyesine gerileyeceği hesaplandı.

KUR CEPHESİNDE İYİMSER REVİZYON: YIL SONU DOLAR/TL 51,60

Anketin döviz piyasasına ilişkin bölümünde 19 analistin yanıtlarıyla 2026 sonu dolar/TL tahmini aşağı yönlü güncellendi.

Önceki dönemde 51,8000 seviyesinde bulunan medyan beklenti 51,6000'a geriledi. Kur tahminleri genelinde en düşük öngörü 50,39, en yüksek öngörü ise 52,50 olarak kaydedildi.

Ekonomistlerin 12 ay sonrasına ilişkin dolar/TL medyan beklentisi ise 60,1250 seviyesinde şekillendi.

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