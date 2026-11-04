Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN), üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleştirdi. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı (CFO) görevine finans sektöründe 30 yılı aşkın deneyime sahip Gürhan Kartal atandı.

TEKFEN HOLDİNG'İN YENİ CFO'SU GÜRHAN KARTAL OLDU

Tekfen Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz nezdinde Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı (CFO) görevine Gürhan Kartal atanmıştır."

Şirket, atama duyurusunda Kartal'ın eğitim geçmişi ve daha önce görev aldığı kurumlara ilişkin bilgilere de yer verdi.

GÜRHAN KARTAL KİMDİR?

Finans ve mali işler alanında 30 yılı aşkın mesleki deneyime sahip Gürhan Kartal, 1993-1995 yılları arasında Memphis Üniversitesi'nde finans alanında MBA eğitimini tamamladı.

Kariyerine 1994-1995 yıllarında ETC Engineers Co.'da Satış ve Pazarlama Asistanı olarak başlayan Kartal, 1995-1999 yılları arasında Türk Ekonomi Bankası'nda Hazine FX Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

1999-2003 yıllarında Yapı Kredi Leasing, 2003-2008 yıllarında Yapı Kredi Bankası ve 2008-2010 yıllarında Akbank'ta üst düzey yöneticilik görevleri üstlendi.

2010-2013 yıllarında Hattat Holding'de, 2013-2016 yıllarında ise Hitay Holding'de Grup CFO olarak çalıştı. Aynı dönemde Arena Faktoring ve Bilyoner.com'da yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Kartal, 2016-2017 yıllarında OE-Group'ta Grup CEO, 2018-2023 yıllarında Barer Holding'de İş Geliştirme ve Stratejik Planlama Koordinatörü olarak görev aldı.

2021-2023 yıllarında Delgo Mining Co.'da CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışan Kartal, Eylül 2023-Kasım 2026 döneminde Hattat Holding A.Ş.'de Grup CFO ve Yönetim Kurulu Kıdemli Danışmanı görevlerini yürüttü.

Kartal, son atamayla birlikte Tekfen Holding'in mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlendi.