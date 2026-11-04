Türkiye'de 89 mağazası bulunan teknoloji perakendecisi MediaMarkt'ın çatı şirketi Ceconomy'nin Çin merkezli e-ticaret şirketi JD.com tarafından satın alınması sürecinde yeni aşamaya geçildi. Avrupa Komisyonu, MediaMarkt ve Saturn markalarını bünyesinde bulunduran Alman şirketinin 2,2 milyar euroluk satışına onay verdi. Satın alma işleminin tamamlanmasına yönelik süreç devam ederken, hissedarlara ödemelerin 12 Kasım'da yapılması planlanıyor.

MEDİAMARKT'IN ÇATI ŞİRKETİNİN SATIŞINA ONAY

Almanya merkezli teknoloji perakendecisi Ceconomy'nin Çinli e-ticaret şirketi JD.com tarafından satın alınmasına yönelik süreçte Avrupa Komisyonundan onay çıktı.

MediaMarkt ve Saturn markalarının sahibi olan Ceconomy için gerçekleştirilecek satın alma işleminin toplam büyüklüğü 2,2 milyar euro olarak açıklandı.

Avrupa Komisyonunun rekabet incelemesinde, işlemin Çin devletinin sağladığı sübvansiyonlarla desteklenip desteklenmediği de değerlendirildi.

İncelemenin ardından belirli yükümlülükler çerçevesinde satın alma işlemine onay verildi.

TÜRKİYE'DE 89 MAĞAZASI BULUNUYOR

Satın alma sürecinin Türkiye açısından önemi, MediaMarkt'ın ülkedeki mağaza ağından kaynaklanıyor.

Yaklaşık 20 yılı aşkın süredir Türkiye pazarında faaliyet gösteren MediaMarkt'ın ülke genelinde 89 fiziksel mağazası bulunuyor.

Ceconomy Grubu ise Avrupa'da 11 ülkede binden fazla mağazayla faaliyet gösteriyor.

Satın alma işleminin tamamlanmasıyla MediaMarkt ve Saturn markalarının çatı şirketi Çinli JD.com'un kontrolüne geçecek.

HİSSEDARLARA ÖDEMELER 12 KASIM'DA PLANLANIYOR

Satın alma teklifini kabul eden Ceconomy hissedarlarına yönelik ödemelerin 12 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Avrupa Komisyonunun onayı, işlemin tamamlanması için gereken düzenleyici aşamalardan birini oluşturuyor.

Hisse devri ve ödeme işlemlerinin tamamlanmasının ardından satın alma sürecinin sonuçlandırılması bekleniyor.

JD.COM'UN AVRUPA'DAKİ MAĞAZA AĞI GENİŞLEYECEK

Çin merkezli JD.com, e-ticaret ve lojistik alanlarında faaliyet gösteriyor.

Ceconomy'nin satın alınması, şirketin Avrupa'daki fiziksel teknoloji perakendeciliği faaliyetlerini genişletmesini sağlayacak.

Türkiye'deki MediaMarkt mağazalarının da yeni ortaklık yapısından etkilenmesi mümkün olmakla birlikte, mağaza sayısı, çalışanlar veya operasyonel yapıya ilişkin somut bir değişiklik açıklanmış değil.