Türkiye'den dünyanın dört bir yanına ihracat yapan bir şirket daha konkordato süreciyle gündeme geldi. Brezilya'dan İsveç'e, Güney Afrika'dan farklı kıtalardaki pazarlara kadar 90'dan fazla ülkeye mutfak ve ev eşyaları gönderen Qlux Ideas hakkında mahkemeden kritik karar çıktı. Mayıs ayında başlayan konkordato sürecinde şirket için bir yıllık kesin mühlet verilirken, alınan kararın ayrıntıları da belli oldu.

MAHKEMEDEN BİR YILLIK KESİN MÜHLET KARARI

Patronlar Dünyası'nın aktardığı mahkeme ilanına göre, Lüleburgaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla baktığı 2026/118 esas sayılı dosyada Qlux Ideas Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında bir yıl süreyle kesin mühlet verilmesine hükmetti.

22 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak karar kapsamında şirketin Genel Müdürü Burak Önder ile Sebahattin Erçin de konkordato dosyasında yer aldı.

21 Ekim tarihli mahkeme ilanında, konkordato komiser heyetinin görevine devam etmesine ve daha önce alınan koruma tedbirlerinin kesin mühlet boyunca sürdürülmesine karar verildiği belirtildi.

KONKORDATO SÜRECİ MAYIS AYINDA BAŞLADI

Qlux Ideas'ın mali yeniden yapılandırma süreci 22 Mayıs 2026 tarihinde başladı.

Mahkeme tarafından ilk olarak üç aylık geçici mühlet kararı verildi. Bu süre, 22 Ağustos'tan itibaren iki ay daha uzatıldı.

19 Ekim'de gerçekleştirilen duruşmanın ardından şirket için kesin mühlet kararı alındı.

Böylece yaklaşık beş aydır devam eden konkordato süreci, bir yıllık yeni bir aşamaya taşındı.

90'DAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU

Türkiye'de ürettiği mutfak ve ev eşyalarını uluslararası pazarlara sunan Qlux Ideas, geniş ihracat ağıyla faaliyet gösteriyor.

Şirketin Genel Müdürü Burak Önder, Aralık 2024'te verdiği röportajda Brezilya, İsveç ve Güney Afrika'nın da aralarında bulunduğu beş kıtada 90'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.

Önder, Nisan 2025'te Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmişti.