Fransa'da hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerine yönelik tepkilerle başlayan, ardından şiddet ve yağma boyutuna ulaşan protestolar perakende devlerini zora soktu.

Fransa merkezli perakende devi Carrefour, 20 Ekim’de yayımladığı üçüncü çeyrek faaliyet raporunda, olayların sadece fiziksel hasarla sınırlı kalmadığını ve 2026 yılı mali görünümünü de olumsuz etkilediğini bildirdi.

Fransa'da yaklaşık 50 mağazası zarar gören şirket, faaliyet kârında kayıp riski açıklarken, kararın ardından Paris Borsası’nda sert satış baskısı yaşandı.

FAALİYET KÂRINA 200 MİLYON EUROYA KADAR OLUMSUZ ETKİ

Carrefour Mali İşler Direktörü (CFO) Matthieu Malige, yaşanan gelişmelerin şirketin yıllık faaliyet kârı üzerinde 80 milyon euro ile 200 milyon euro arasında olumsuz bir etki yaratabileceğini belirtti.

Açıklanan bu tutarın kesinleşmiş net zararı değil, yıl sonuna kadar oluşabilecek toplam faaliyet kârı riskini temsil ettiği aktarıldı.

Carrefour CEO’su Alexandre Bompard ise olayların başlangıcında kent merkezlerindeki küçük formatlı mağazalar başta olmak üzere yaklaşık 50 lokasyonun doğrudan etkilendiğini, birçoğunda ciddi yağma ve hasar meydana geldiğini ifade etti.

KÂR VE YATIRIM HEDEFLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Gelişmelerin ardından Carrefour yönetimi, 2026 yılı hedeflerinde ve yatırım bütçesinde korumacı bir yaklaşıma gitti:

• Faaliyet Kâr Marjı: Daha önce yüzde 0,25 (25 baz puan) artış hedeflenirken, yeni tahminde bu oran 0 ila 15 baz puan aralığına düşürüldü.

• Hisse Başına Kâr (EPS): Yüksek tek haneli büyüme beklentisi, yerini yatay seyir veya sınırlı artış öngörüsüne bıraktı.

• Serbest Nakit Akışı: Hafif artış beklentisi, 2025 yılına kıyasla sınırlı bir gerileme tahminiyle değiştirildi.

• Yatırım Bütçesi: Fransa için planlanan 1,7 milyar euroluk 2026 yatırım bütçesi, 100 milyon euro kesintiyle 1,6 milyar euroya çekildi.

PARİS BORSASI’NDA YÜZDE 15’E YAKIN SERT DÜŞÜŞ

Revize edilen hedefler ve risk açıklamaları yatırımcı tarafında olumsuz karşılandı. 21 Ekim’de Paris Borsası’nda işleme açılan Carrefour hisseleri, ilk saatlerde yüzde 15’e yakın değer kaybı yaşayarak borsaya açıldığı tarihten bu yana en sert günlük düşüşlerinden birini gerçekleştirdi.

Carrefour hem Fransa CAC 40 hem de Stoxx Europe 600 endeksinde en çok gerileyen hisseler arasında başı çekti.

JPMorgan analistleri, şirketin cirosunun yaklaşık yarısını Fransa’dan elde ettiğine dikkat çekerek, yaşanan olayların Fransa, İspanya ve Brezilya gibi ana pazarlardaki hacim büyümesine dair soru işaretlerini artırdığını vurguladı.

BIST’TE CRFSA ARTIDA

Fransız Carrefour'un Türkiye'deki CarrefourSA ile ortak faaliyeti bulunmuyor.

Borsa İstanbul’daki genel satıcılı seyre rağmen yurt içi tarafta Yeni Mağazacılık A.Ş. bünyesine devrolan CarrefourSA (CRFSA) payları pozitif bir ayrışma sergiledi.

BIST 100 endeksinin kırmızıda seyrettiği işlem gününde CRFSA hisseleri direnç göstererek artı tarafta kalmayı başardı.

Saat 13:20 itibarıyla edinilen borsa verilerine göre:

• CRFSA Hisse Fiyatı: 197,00 TL seviyesinden işlem gördü.

• Günlük Değişim: +Yüzde 2,82 (+5,40 TL) prim kaydederek borsadaki kırmızı mumlara direnç gösterdi.

• Gün İçi Seviyeler: En düşük 187,30 TL, en yüksek 203,30 TL seviyeleri test edildi.

• İşlem Hacmi: Toplam işlem hacmi 161,56 milyon TL'ye ulaştı.

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