Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 3,22 değer kazancıyla 11.797,70 puan seviyesinde tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni güne satıcılı başladı.

Açılışta önceki kapanışa göre 64,43 puan ve yüzde 0,55 azalışla 11.733,26 puana gerileyen endekste, öğle saatlerine doğru satış baskısı artarak 11.690 puan sınırına kadar çekilme yaşandı.

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi ise yüzde 0,87 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,07 ile Gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) olurken, en belirgin düşüş yüzde 4,15 ile finansal kiralama faktoring sektöründe kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM’DAN 197 MİLYON TL’LİK NET SATIŞ

21 Ekim 2026 tarihli aracı kurum dağılımı verilerine göre (saat 12:52 itibarıyla), Ziraat Yatırım toplamda -197.612.420 TL net hacim ile günü net satıcı tarafında geçirdi.

Kurumun işlem detayları incelendiğinde; alım tarafında halka arz hisselerinin öne çıktığı, satış tarafında ise borsa yatırım fonları ve ağır sıklet hisselerin yoğunlaştığı görüldü.

EN ÇOK ALINAN HİSSELER

Ziraat Yatırım’ın alım listesinin zirvesinde yakın dönem halka arzlarından BETAE yer aldı.

• BETAE: 18,41 Milyon TL net hacim (%5,60 pay, 51,51 TL maliyet)

• THYAO: 14,08 Milyon TL net hacim (%4,28 pay, 269,42 TL maliyet)

• ORZAX: 11,69 Milyon TL net hacim (%3,56 pay, 65,84 TL maliyet)

• KCHOL: 10,64 Milyon TL net hacim (%3,24 pay, 203,89 TL maliyet)

• BIMAS: 10,60 Milyon TL net hacim (%3,23 pay, 385,08 TL maliyet)

• Diğer: 263,28 Milyon TL (%80,09 pay)

EN ÇOK SATILAN HİSSELER

Satış tarafında ise en büyük payı BIST 30 endeks fonu (ZPX30) oluşturdu.

• ZPX30: -192,33 Milyon TL net hacim (%36,54 pay, 198,04 TL maliyet)

• ASELS: -68,74 Milyon TL net hacim (%13,06 pay, 349,33 TL maliyet)

• TUPRS: -24,79 Milyon TL net hacim (%4,71 pay, 356,55 TL maliyet)

• TCELL: -10,36 Milyon TL net hacim (%1,97 pay, 96,67 TL maliyet)

• PGSUS: -9,59 Milyon TL net hacim (%1,82 pay, 130,21 TL maliyet)

• Diğer: -220,51 Milyon TL (%41,90 pay)

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